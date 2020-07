Jordan Hicks no estarÃ¡ listo para inicio de campaÃ±a de Grandes Ligas

Jordan Hicks no estará listo para inicio de campaña de Grandes Ligas

El derecho se recupera de la operación Tommy John a la que se sometió en junio del 2019

Noroeste / Redacción

SAN LUIS._ Una de las mayores interrogantes en torno al bullpen de los Cardenales durante los Entrenamientos de Primavera era la situación en el puesto de cerrador. Ahora San Luis seguirá buscando respuestas al menos para el comienzo de la temporada del 2020.

El miércoles, el dirigente de los Cardenales, Mike Shildt, dijo que el cerrojero derecho Jordan Hicks -- quien se recupera de la operación Tommy John a la que se sometió en junio del 2019 -- no estará disponible para el Día Inaugural, que está programado para el 23 o 24 de julio. Sin embargo, la escuadra de San Luis anticipa que Hicks pueda aportar en algún momento este año.

“El plan de Hicks no es tan conservador ahora mismo, pero también debemos tener algo de paciencia”, explicó Shildt. “Lo bueno es que Jordan no ha tenido ningún contratiempo. Me siento orgulloso de cómo ha enfrentado el proceso. Ha sido muy consistente, muy dedicado -- y rehabilitarse no es nada fácil, especialmente en el ambiente en que lo ha hecho”.

Hicks, de 23 años, realizó una sesión del bullpen el martes y ligeros lanzamientos el miércoles, cuando los jugadores se presentaron al primer día de Entrenamientos de Verano. Los Cardenales no han fijado una fecha para ver a Hicks en un partido, pero el diestro primero necesitará enfrentar bateadores en juegos simulados. Shildt agregó que el equipo lo evaluará “semana a semana” para ver cuándo estaría listo para regresar.

(Con información de MLB)