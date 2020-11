Jorge, alumno de Prepa 5, aparece con vida. Familia acusa: la UNAM tolera a quienes hacen bullying

El estudiante de la UNAM desapareció desde el 26 de octubre, cientos de usuarios de redes se unieron a su búsqueda con el hashtag #NosFaltaJorge

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– Jorge Barrera Ríos, estudiante de 16 años de la Preparatoria 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que fue reportado como desaparecido en la Ciudad de México, fue localizado con vida en la Alcaldía Coyoacán.

El joven fue hallado en las inmediaciones del Estadio Azteca, estaba desaparecido desde el 26 de octubre, sin embargo, la denuncia se recibió hasta siete días después, el 3 de noviembre.

Un tío del adolescente confirmó en entrevista con Telediario que Jorge ya está con su familia. “Se encuentra bien”, dijo. Sin embargo, el familiar se quejó de las autoridades de la UNAM por no tomar acciones contra los compañeros de Jorge que lo han dañado con acoso escolar o bullying.

El familiar también se quejó de que los funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no los atendieron ni les informaron de avances en el caso.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía capitalina, el joven fue visto por última vez en la calle Abejones de la colonia Ampliación Isidro Fabela, en la Alcaldía Tlalpan.

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM exigió esta mañana la presentación inmediata de Jorge Barrera.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la desaparición del menor, las autoridades de este plantel y de la ENP se han mantenido en contacto con la autoridad competente, a fin de facilitarle la información que requiera y de conocer a la brevedad el paradero de nuestro alumno”, informó en un breve comunicado.

La ENP precisó que mantuvo comunicación permanente con los familiares del joven, a quienes se les está brindando el acompañamiento y la orientación jurídica debida”. Y aseguró que “no puede aceptar la desaparición repentina de ninguno de sus alumnos o alumnas”, por lo que subrayó “la necesidad de que toda la comunidad viva en un ambiente seguro y en paz”.

La Fiscalía expuso que este día realizaría una mesa de trabajo con los familiares que denunciaron la desaparición de Jorge para brindarles pormenores de la investigación emprendida. Asimismo, añadió que deben aclararse algunos puntos sobre la Alerta Amber que se activó el pasado 14 de marzo y que fue retirada el 20 del mismo mes, luego de encontrarlo a salvo.

“La institución se mantiene en contacto permanente con la familia y cuenta con información que podría llevar a conocer el paradero del joven”, tuiteó.

Luego de que la Fiscalía capitalina informó sobre su desaparición cientos de usuarios comenzaron a movilizar el hashtag #NosFaltaJorge, con el que pidieron compartir la información para dar con el paradero del estudiante.

En una de las respuestas inmediatas a la publicación de la Alerta Amber, un usuario señaló que Jorge ya había sido reportado como desaparecido y localizado en marzo de este año. Sin embargo, ante esta versión algunos respondieron que en esta ocasión desapareció luego de que sus compañeros le hicieran una broma.

Según dicha versión, al menos tres compañeros de Jorge le enviaron mensajes para hacerle creer que se presentaría un examen presencial en las instalaciones de Prepa 5, por lo que el joven de 16 años habría asistido y se encontró con una escuela cerrada y vacía.

Varios usuarios han compartido audios en los que supuestamente Jorge reclamó a sus compañeros por la broma y les comentó que no deberían hacer este tipo de cosas, ya que para algunos era muy complicado tan sólo transportarse hasta las instalaciones.

“Tengo que ahora trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria porque además tuve que mover cielo, mar y tierra para casi llegar. Entonces, por favor cuando uno les diga ‘ya fuera de coto’, pues ya dejando de bromear, dejando de jugar. Por favor, pero por favor, cuando se les dice ‘ya’ es ya. No toda la vida es de risa y risa ‘ja, ja, ja’. A mí me pasó, por eso les digo. Pero bueno supongo que hasta que ustedes no les pase no van a entender”, se escucha en la presunta voz de Jorge.

El joven habría comentado que pasó un mal día a causa de la broma de sus compañeros, pues además comentó que él no tenía dinero para ponerle saldo a su celular, por lo que se enteró muy tarde de que era una broma. Destacó que sus compañeros le hicieron la broma desde sus privilegios al tener Internet en casa, a sus padres y no tener que trabajar, pero alegó que ese no era su caso.

“Habemos muchos más que no tenemos esa posibilidad, no tenemos la posibilidad de estar todo el día en el Internet tampoco. Mucho menos tenemos Internet fijo en la casa. Hay una pequeña porción que tampoco tenemos luz en la casa. Ese fue mi caso en la secundaria. Entonces, para muchos será como ‘ay, es una bromita’, ‘ay, no pasa nada, pues ya’, ‘ya no te alteres tanto’, pero para mí es difícil. No estamos a disposición de las personas, hay muchos que vivimos lejos, que tenemos que salir a comprar cosas, a hacer cosas para después regresar a la ciudad y vender esas cosas. Hay muchas personas que se quedan sentaditos en sus casas, que nada más comen, hacen su tarea y se acuestan a dormir. Yo que sé, yo no sé sus vidas. Pero en mi caso, yo tengo que hacer cosas, tengo que salir, regresar, no estoy todo el día en mi casa. Dirán que ya lo hice muy largo, pero me pusieron el pie bastante feo”, se escucha en uno de los audios.

Otras publicaciones hechas en Twitter compartieron los datos de quienes hicieron la broma al joven y han resaltado que si no aparece o le pasa algo a su integridad, ellos serán los responsables de lo sucedido.

Varios usuarios reprocharon las actitudes de los compañeros y la falta de empatía. Argumentaron que aunque ellos no sean los responsables de la desaparición de Jorge, deberían recibir un castigo por su actitud.