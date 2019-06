Día del Padre

Jorge Armenta y sus hijos, son compañeros de aventuras

Jorge Armenta Flores experimenta una de las etapas más significativas de su vida al lado de sus hijos, Bruno y Yorgo

Cynthia Laveaga

Culiacán.-Como el evento que vino a mover su vida en todos los aspectos: personal, emocional y físico, describe Jorge Armenta Flores su paternidad, etapa que disfruta junto a sus pequeños, Bruno y Yorgo, de 5 y un año, respectivamente, fruto de su amor con Paulina Acosta Armenta.

“La paternidad me dio un cambio de vida muy ‘cañón’. Soy un papá que me gusta estar muy presente en cada una de las etapas de los dos. Me gusta mucho darme el tiempo para jugar con ellos, ir a sus festivales y hacer actividades juntos”, comparte.

“No te puedes imaginar esa experiencia hasta que te toca vivirlo, no hay manera de que experimentes el sentimiento ni la sensación que eso te provoca. Es uno de los eventos más impactantes que ha habido en mi vida, más significativo y con más responsabilidad”.

Sentimientos encontrados

Al mismo tiempo que fue una gran experiencia estrenarse como papá, también fue una de las etapas más difíciles, ya que su primogénito, Bruno, nació a los siete meses de gestación y estuvo tres semanas en terapia intensiva.

“Fue una sensación de emoción y susto porque siendo papás primerizos, fue como que un ‘chorro’ de sentimientos encontrados, pero estuvimos muy unidos desde el principio y creamos un vínculo muy cercano. Él disfrutó ser único hijo muchos años porque tenía 4 años cuando nació Yorgo”, recuerda.

“Los festivales, fiestas deportivas, idas a comer, viajes, todo eso es muy representativo y son cosas que valoro mucho, sobre todo ahorita que todo queda guardado en Facebook e Instagram”.

Comenta que gracias a la tecnología y las redes sociales, él se ha podido dar cuenta que el tiempo pasa rápido, por lo que trata de disfrutar la convivencia con sus hijos.

“Por ejemplo, acabo de subir un recuerdo de Facebook y te das cuenta que el tiempo se va rapidí- simo y que a veces como papá te empiezas a quejar de que no puedes dormir, en lugar de disfrutar cada etapa”, reconoce.

“Yo los disfruto mucho, me gusta mucho ser su papá, los hijos se convierten en tus sayos, en tus compañeros de aventuras”.

Tiempo de calidad

A pesar de la infinidad de actividades que realiza para darles lo mejor a sus hijos, siempre ha busado tener sus propios proyectos y crear él mismo su agenda para que su trabajo no sea un inconveniente de disfrutar su paternidad.

“Tengo varios proyectos. No tengo horario, yo me hago mi día. Soy director general de Networking Nights Culiacán, tengo un negocio de publicidad y distintas actividades, nunca con horario. Siempre dejo primero a los niños en el kínder y trato de llegar a casa a las seis a más tardar para poderlos disfrutar”, explica.

Por eso, él recomienda a los papás atesorar cada etapa de sus hijos conviviendo, pues para ellos, el papá es su ídolo y, por lo tanto, su ejemplo.

PERFIL

Nombre: Jorge Armenta Flores

Edad: 41 años

Esposa: Paulina Acosta

Hijos: Bruno y Yorgo.

