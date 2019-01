Jorge Cantú se pone la franela de Diablos Rojos del México

El tamaulipeco dice que llega a ser campeón con los pingos

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ En una negociación entre los Toros de Tijuana y los Diablos Rojos, el estelar infielder mexicano Jorge Cantú llega para vestir la franela del México en la temporada 2019 de la Liga Mexicana que inicia el próximo abril.

Originario de Reynosa, Tamaulipas, Jorge Cantú, firmó para el beisbol profesional para los Tigres en aquel tiempo capitalinos, su calidad y facultades lo llevaron a jugar a las Grandes Ligas, donde durante ocho temporadas vistió las franelas de Tampa Bay, Cincinnati, Florida, Texas y San Diego, bateando de por vida .271 de porcentaje en la gran carpa, con 476 carreras producidas y 104 cuadrangulares.

Después de ocho años como ligamayorista Cantú vino a jugar en la Liga Mexicana con los Tigres, y después de una temporada de campeonato, probó fortuna en el beisbol oriental jugando en la Liga de Corea con los Doosan Bears, y en 2015 regresó a la Liga Mexicana con los Tigres de Quintana Roo; para el 2016 se incorporó a los Toros de Tijuana jugando para los bureles hasta el 2018. Ha sido campeón de la LMN con los Tigres (2013 y 2015) y Toros (2017).

Con una gran prestigio dentro de la pelota nacional, el “Bronco” Cantú se ha ganado a pulso el respeto de la afición y medios al rey de los deportes, por su calidad, entrega, compromiso y disciplina que ha mostrado en todas las novenas que ha jugado.

Ha sido seleccionado nacional y defendido el uniforme de México en las diferentes ediciones del Clásico Mundial de Beisbol, siempre representando al país con gran orgullo y compromiso.

“Le damos la más cordial bienvenida a Jorge Cantú, que seguramente será un jugador del agrado de toda la fanaticada roja”, declaró la organización escarlata en un comunicado.

Para Jorge Cantú llegar a los Diablos Rojos la meta es ser campeón con el México.

“Llegar a Diablos representa un reto importante en mi carrera, todos sabemos que es la mejor organización de la Liga Mexicana y quiero ser parte de esa gran historia, mi meta es ser campeón con Diablos”.

Cantú mencionó que el vestidor es lo más importante para cualquier equipo que aspira ser campeón en cualquier liga del mundo.

“Creo que para ser campeón tiene que haber una gran química en el vestidor, la armonía e integración que se dé en el Club House es fundamental para que eso se refleje en el terreno de juego y los resultados se den, y de eso yo he aprendido mucho por mi paso en el beisbol de Grandes Ligas y es lo que voy aportar, además de mi entrega y profesionalismo en cada juego”.

Una de las cosas más atractivas que tiene jugar con Diablos es que voy a estar en casa aseguró “El Bronco” Cantú.

“Lo increíble fue ver la reacción de mis hijos y de mi esposa, al saber que no voy a irme toda la temporada, para mí es muy importante estar con mi familia y que pueden venir conmigo al estadio, la familia es siempre fundamental en el desarrollo de las personas”.

- ¿Cómo espera Jorge Cantú que lo reciba la afición escarlata?

- Yo sé que por mi pasado felino puede ser que algunos no estén contentos, pero no importa, yo voy a aceptar todo tipo de críticas y quizá abucheos, pero pueden estar seguros que me voy a entregar al 100 por ciento tal como lo hice con Tigres, con Tijuana, Tampa, Texas, etc. Soy un profesional y me voy a entregar con mi nuevo equipo, a partir de hoy soy Diablo Rojo.