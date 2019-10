Jorge Cordero festeja 40 aÃ±os de trayectoria

Jorge Cordero festeja 40 años de trayectoria

El cantante, ex vocalista de bandas como La Original Banda El Limón, recibirá un premio por su carrera artística

Fernando Espinoza

21/10/2019 | 12:44 AM

Jorge Cordero está en una de las mejores etapas de su carrera, se siente completo, con sueños por cumplir, pero haciendo de su carrera un trabajo gratificante, en el que él decide desde qué se pone hasta las canciones que va a grabar, este último trimestre del año estará festejando 40 años de trayectoria artística.

Como cereza del pastel recibirá una estatuilla a La Trayectoria en los Premios Los Más Fregones, en Mazatlán, Sinaloa. Con esto empieza una serie de festejos para no dejar pasar de noche estas primeras cuatro décadas.

“Cumplo 40 años de carrera, yo empecé desde muy chiquito, nací casi con el micrófono en la mano y es algo que he hecho toda mi vida y me encanta. Para festejar tengo pensado hacer un baile, un baile para la gente, no sabemos aún dónde va a ser, pero quiero que sea un lugar especial, se va a invitar amigos de las bandas donde hemos estado, siendo parte de ellas, colegas, y va haber muchas sorpresas”, compartió Jorge Cordero en entrevista para Noroeste.

Agregó que está muy contento por esta celebración y que aunque es diferente, pues no es el mismo joven energético de hace años, está disfrutando cada paso que da en la música, ahora tiene la oportunidad de experimentar, andar, viajar y hacer las cosas a su manera.

Nuevo tema

A la par de su festejo, Jorge Cordero está promocionando un nuevo cóver, se trata de La miel amarga, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, además están preparando un video que saldrá en los próximos días.

“La miel amarga es un cóver que ya es muy conocido, pero es al estilo de uno, con banda, es el tema que andamos promocionando, es reciente, es lo más nuevo, apenas empezamos la promoción y vamos a grabar un video aquí en Mazatlán. Ya no estamos sacando discos completos, más que nada son temas, para subirlos a las plataformas digitales, donde ya hay mucho material mío, hay con norteño, con banda”, dijo.

Finalizó anunciando que el próximo año se aventurará a una gira por Estados Unidos, ya está haciendo todos los trámites correspondientes para volver al país vecino, donde tuvo muchos éxitos.

