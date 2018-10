Jorge CÃ³rdoba contento por estrenarse como goleador

FUTBOL

Jorge Córdoba contento por estrenarse como goleador

El atacante argentino se mostró contento por marcar el gol que ayudó a Dorados a meterse en zona de clasificación

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Jorge Córdoba se estrenó como goleador en el futbol mexicano y lo hizo en el mejor momento, para darle la victoria a Dorados de Sinaloa ante Atlético Zacatepec y catapultado a la zona de Liguilla del torneo Apertura 2018 del Ascenso MX.

“Muy contento por el gol pero mucho más contento por el resultado porque nos ayuda a meternos entre los ochos primeros y eso es muy importante”, expresó en entrevista el delantero argentino.

Córdoba aseguró que ha sido difícil la adaptación al balompié azteca y esto le ha pegado en lo mental, sin embargo con la confianza de Diego Armando Maradona y el apoyo de sus compañeros ha conseguido el primer tanto.

“Más que presión pasa por la cabeza, por el estado de ánimo de sentirse bien, de sentirse importante y realmente para un delantero no convertir es duro pero yo siempre tengo que seguir trabajando de la misma manera y gracias a mis compañeros que me apoyaron y al cuerpo técnico se dio ahora y se dio en un momento justo para meternos entre los ochos y ojalá pudiéramos seguir por ese camino”.

“Los goles llegan cuando tienen que llegar, realmente uno los busca siempre pero no siempre se dan cuando uno quiere. Yo voy a seguir trabajando de la misma manera y si no me toca convertir voy a hacer todo lo posible para que al equipo le vaya bien”, dijo.

Para Jorge Córdoba la victoria no sólo viene bien al equipo por meterlo a zona de Liguilla sino porque le dará tranquilidad para trabajar durante la Fecha FIFA.

“Es bueno haber agarrado este parón con este triunfo para poder trabajar tranquilos, una semana de trabajo cuando vienes de un triunfo es más pasiva que cuando vienes de una derrota, hubiéramos querido revancha rápidamente, así que a disfrutar estos días, a trabajar duro y a prepararnos”.

“El Gran Pez” enfrentará a Xolos de Tijuana este viernes, algo que beneficiará a Dorados para trabajar y no perder el ritmo que lo ha llevado a conseguir tres victorias en los últimos cuatro juegos.

“Es un partido que tenemos que tomar como preparación para Mineros, nuestro objetivo es ganarle a Mineros la otra semana y este partido va a ser importante para no quedar parados, para seguir moviendo la máquina pero nuestra mentalidad está en el torneo”, comentó al respecto Córdoba.

Por último Jorge Córdoba aseguró que vislumbra un cierre de temporada complicado ya que ve a los cuatro rivales restantes con un nivel muy parejo.

“Veo a todos los equipos complicados, es una categoría en la que todos los equipos están muy parejos, así que nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera, con el mismo objetivo de entrar a la Liguilla pero con tranquilidad de que estamos trabajando duro y eso después se ve reflejado en la cancha”.