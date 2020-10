Jorge Falcón y Chantal Andere dan positivo a Covid-19

El comediante y la actriz se suman a la larga lista de celebridades mexicanas contagiadas con el virus

Noroeste / Redacción

Las celebridades mexicanas se han visto muy afectadas por la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, pues la lista de quienes han dado positivo al virus Covid-19 es larga: desde Patricio Borghetti hasta Camila Sodi, sin olvidar a Andrea Legarreta y El Capi Pérez. Tristemente, algunas han sucumbido, tal es el caso de Raymundo Capetillo y Cecilia Romo.

Ahora, al número de famosos con esta infección, se suman el comediante Jorge Falcón y la actriz Chantal Andere.

Ambos informaron de su contagio a través de redes sociales.

En el caso del comediante destaca debido a su edad, forma parte del grupo de riesgo ante la enfermedad.

"Familia bonita, me permito comunicar que el día de hoy he sido informado que he dado positivo para Covid-19. Siendo asintomático, he tomado las medidas pertinentes establecidas por las autoridades sanitarias", informó el comediante a través de una publicación en Instagram.

"Solicito solidaridad con todos los medios de comunicación y los mantendré informados. Saludos de su amigo Jo Jo Jorge Falcón y recuerden que la alegría es la medicina del alma. Sigan usando cubrebocas y respeten la sana distancia". Los fanáticos del comediante no dudaron en mostrarle su apoyo, pues de inmediato llenaron sus redes con comentarios positivos:

Ver esta publicación en Instagram Familia Bonita, al mal tiempo buena cara 😁😊 Una publicación compartida de JoJoJorgeFalcon (@jojojorgefalconoficial) el 15 Oct, 2020 a las 12:22 PDT

"Que tenga pronta recuperación, un abrazo y bendiciones", "Fuerza maestro" y "Todo esto pasará y terminaremos más fuertes", fueron algunos mensajes que recibió.

Previo a esta noticia, Falcón había estado muy activo en redes sociales, compartiendo breves videos con chistes y caras graciosas.

Se contagia en reality

Chantal Andere informó mediante un video que tiene Covid-19.

La también cantante reveló que cree que se contagió en su participación en el reality show Tu cara me suena de Univisión.

La actriz explicó que como síntomas solo ha tenido “una tos casi imperceptible”. Compartió que a pesar de este hecho se siente bien: “Lamentablemente hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del Covid-19, como varios de mis compañeros -Tu cara me suena- desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, solo una tos casi imperceptible, afortunadamente", comunicó la famosa.