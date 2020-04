Jorge Medina recuerda su proceso de rehabilitaciÃ³n

Jorge Medina recuerda su proceso de rehabilitación

El cantante de banda participó en ‘Cuarentenas tardes’ de Bandamax

Fernando Espinoza / Daniel Santana

06/04/2020 | 12:27 AM

Jorge Medina es uno de los cantantes de banda más populares y fue precisamente en la cima del éxito cuando era parte de la Arrolladora, que el cantante vivió un episodio de adicciones que lo llevaron al borde la muerte, sin embargo, con decisión y con el apoyo de su familia salió adelante y hoy presume casi 20 años de rehabilitación.

En una charla realizada en “Cuarentenas Tardes”, un proyecto de Televisa Digital, que busca acercar a los artistas con sus fans en esta contingencia, Jorge Medina compartió parte del proceso.

“Tengo desde diciembre de 2001 sin probar drogas. Yo ya pasé por todas la etapas, a mí no me puedes platicar qué se vive aquí y qué no, todo lo bueno y todo lo malo”, dijo el cantante.

Recordó que fue la Navidad más pobre que han vivido sus dos hijos, pues sin dinero, apenas tuvo para regalarles una muñeca de trapo y un triciclo sencillo.