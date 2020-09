Jorge Rodríguez Pasos vive de nuevo un conflicto familiar

El ex Alcalde de Mazatlán, Jorge Alberto Rodríguez Pasos, vive nuevamente un conflicto familiar y denunció públicamente que ayer, sin orden de cateo, elementos de la Policía de Investigación del Estado quebraron el ventanal de su domicilio y le dieron posesión del mismo a ex pareja sin ser ella la propietaria.

Apenas el pasado fin de semana se difundió en redes sociales un video de un problema familiar entre Rodríguez Pasos y quien, de acuerdo con él, hasta el pasado viernes fue su pareja, la ex Regidora mazatleca Guadalupe “N”.

El ex Presidente Municipal por el Partido del Trabajo manifestó ante este diario que desde hace varios meses tuvieron problemas como pareja y la noche del pasado viernes, a petición de su ahora ex cónyuge, quien le dijo que ya no quería estar con él, ni él con ella, ella decidió llamarle a la Policía para retirarse, pero las dos hijas de la pareja determinaron no irse con ella y finalmente Guadalupe “N”., se retiró sin las menores, dejando de ser su pareja.

“Al otro día, en revancha, por coraje va y me denuncia a la Agencia del Ministerio Público de Violencia Intrafamiliar de amenazas y de un montón de cosas, entonces el asunto es que me amenaza y a ella le (brindan) todo la protección, todos los principios, (no estoy en contra) que se le respete, que se le proteja, pero los hombres también contamos, es un problema conyugal”, subrayó Rodríguez Pasos.

“Ellos ponen la denuncia sin pruebas ni nada, nada más su palabra, van a mi casa a notificarme, eso sí con una rapidez de la Agencia del Ministerio Público que la verdad que da envidia, terminó de declarar y se fueron (en una) patrulla del Ministerio Público, como no estaba yo porque me fui con las niñas para otro lado, porque me andaba buscando la Policía Ministerial para detenerme así me avisaron, mis hijas y yo salimos huyendo de mi casa, salimos fuera de Mazatlán”.

También dijo que el mismo sábado él presentó una denuncia contra su ex pareja por violencia intrafamiliar, además lo ha amenazado de muerte.

Dio a conocer que ayer su ex pareja se presentó junto con el abogado de ella, así como tres elementos de la Policía de Investigación quienes dijeron que llevaban una orden de restricción para que él no se acerque con ella a determinados metros, pero como él no estaba no se la pudieron notificar.

Lo que hicieron y que le afecta mucho fue ilegal, violando la ley, no llevaban una orden de cateo, subrayó.

“Llevaron un cerrajero para abrir la puerta de mi casa, no pudieron porque es puerta de seguridad, ¿pero qué hicieron?, quebraron el ventanal de mi casa, lo grave, no llevaban orden de cateo, la orden que llevaban era de restricción, me hubieron haber notificado a mí, pero como yo no estoy, vámonos (quebraron el ventanal), hubiera estado ahí a lo mejor hubieran hecho lo que hubieran querido hacer”, continuó.

Dijo que interpondrá una nueva denuncia por lo que hicieron ayer en su casa sin orden de cateo y le dieron posesión de la misma a su ex pareja a pesar de que el propietario de la vivienda es él y así lo puede demostrar con documentos, no ella.

Cerca de las 14:00 horas de ayer, frente a dicha vivienda se encontraban algunas personas, una de ellas recogiendo vidrios quebrados, quien dijo que ahí no se encontraba Rodríguez Pasos ni había pasado nada.

Después se supo que algunas de las personas que se encontraban en la vivienda eran abogados y familiares de la ex Regidora y presuntamente ella se encontraba en el interior de la misma.

En enero del 2002, en ese entonces Alcalde de Mazatlán, Jorge Alberto Rodríguez Pasos, fue acusado de agredir a golpes a su esposa Consuelo “N”., quien era presidenta del Sistema DIF Municipal.

Por esos hechos el Congreso del Estado desaforó a Rodríguez Pasos como Alcalde, para que enfrentara legalmente la denuncia que se interpuso en su contra por el delito de maltratos por la agresión a su esposa en aquel entonces.