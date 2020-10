FUTBOL

Jorge Sánchez rescató al América 'in extremis'; Atlas pagó su triste apuesta

Los Zorros se indigestaron de más con su raquítica propuesta ofensiva, pero el defensa encontró un gran centro para marcar la diferencia.

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ A dos jornadas de que termine la fase regular del Torneo Guard1anes 2020, el América no encuentra el buen futbol ni los goles. El juego contra Atlas parecía el escalón ideal para encontrarlo, para recuperar la confianza, pero apenas le pudo ganar 1-0 con un gol agónico obra de Jorge Sánchez.

Si bien el equipo del Piojo se se ubica en zona de Liguilla directa de manera momentánea, tendrá que prenderle las veladoras a las Chivas para que ganen a Cruz Azul y no vuelvan a bajar a zona de Repechaje.

Las Águilas tuvieron un mal partido, Federico Viñas, tuvo un juego de muchos errores. El uruguayo tuvo varias ocasiones de gol claras, pero simplemente no estuvo fino y el balón se negó a entrar en el arco de Camilo Vargas.

Los azulcremas no tuvieron imaginación para abrir el candado que puso Diego Cocca. Los Rojinegros se dedicaron a no perder y a tratar de aprovechar un error de los locales, pero las ocasiones que tuvieron no las supieron definir ante Oscar Jiménez.

El arquero Vargas había tenido un juego sublime, atajó todo balón que se acercó a su arco, pero cuando el empate estaba prácticamente en la bolsa de los tapatíos el colombiano se equivocó en una salida y eso lo aprovechó Jorge Sánchez para hacer lo que Viñas y Henry Martín no pudieron hacer, que fue mandar guardar el balón en las redes.

El América tiene mucho por mejorar, el buen futbol que quieren sus aficionados está muy lejos, pero al menos por ahora están en zona de Liguilla directa, esperando lo que haga la Máquina este domingo frente al Guadalajara.