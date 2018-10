MORENA

Jorge Villalobos acusa: Morena nos presiona, extorsiona, chantajea...

El coordinador del PAN asegura que hay diputados de Sinaloa que no tienen recursos para moverse

José Alfredo Beltrán

Morena los presiona, extorsiona y chantajea para que acepten una propuesta unilateral y reduccionista en materia de austeridad, acusó Jorge Iván Villalobos Séañez.

El coordinador de diputados del PAN en la 63 Legislatura cuestionó el proceder que ha tenido la mayoría, sin respetar las posiciones del resto de las bancadas y diputados.

"Hay diferentes propuestas de todos los grupos parlamentarios, del PRI, PRD, PAN, incuso la Diputada Karla Montero trae una posición en otro sentido; el PT trae otra", manifestó.

La propuesta de reducir en 62 mil 500 pesos los ingresos mensuales de legisladores sólo ha tenido eco en los morenistas.

Villalobos Séañez señaló que las posiciones entre las fuerzas políticas son divergentes.

"Estas cosas primero deben someterse en un cuerpo colegiado y posteriormente salir a los medios a decir cómo están los avances, no ventilar en medios lo que se va a decidir en un cuerpo colegiado, las formas son las que nos lastiman a veces", reprochó.

El panista se refirió así al anuncio de Graciela Domínguez Nava, líder de la mayoría de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, al haber anunciado la reducción de 62 mil 500 pesos a los legisladores, sin consenso entre todos.

Villalobos insistió que en el PAN están de acuerdo con la austeridad, pero no en la forma cómo está tratando Morena este asunto.

"Se nos distribuye previamente el orden del día en donde se iba a tratar el tema del plan de austeridad y el tema de la plantilla de los asesores, es día 23 y es hora de que a los asesores no se les paga ningún cinco a los asesores.

"Y a todos los asesores de todos los diputados, presumimos que se está presionando, extorsionando, chantajeando la firma de un acuerdo que no compartimos, para liberar los recursos que ya se tienen en el Congreso y se deben ejercer desde los primeros días del mes de octubre", sostuvo.

Villalobos Séañez añadió que el haberles "liberado" la dieta quincenal, por el orden de 21 mil pesos netos, fue como un "dulcesito", "una aspirina" para los diputados.

"Pero en realidad ya hay otros recursos etiquetados, que ya fueron suministrados por la Secretaría de Administración y Finanzas, para que les sean entregados no sólo a los diputados sino a los asesores, hay diputados que no tienen para moverse, no han tenido gasolina.

"No han tenido transportación, hay asesores que no han cobrado y ya tienen trabajando desde el primero de octubre, es una situación muy penosa y lamentable para esta soberanía, que nos estemos enfrentándonos por una situación tan delicada", lamentó.

En el PAN insistió, se está a favor de la austeridad.

Entre las propuestas que ha planteado está que se elimine el sobresueldo de 30 mil pesos mensuales a cada legislador, "mal llamado Fondo de Ahorro".

También planteó que se acabe la adquisición de vehículos, el seguro médico mayor, la reducción de contratos de la Jucopo para despachos, entre otros puntos.

"Todos estamos a favor de la austeridad, pero no con las formas", añadió.

La de Morena, remarcó, es una propuesta reduccionista, que no toca el número de asesores ni los presupuestos para ser ejercidos por su presidenta.

"No toca tampoco la reducción de personal de honorarios, no toca el tema de algunos ahorros, que se llaman de gestión social, que no van a grupos parlamentarios, sino que se quedan al interior de la Jucopo".

"Lo he dicho y los sostengo, es una propuesta que está cuidando los centavos, y descuidando los pesos", puntualizó.