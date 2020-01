Jornada de Apoyo... De retrasos, desmayos y personajes apuntando a 2021

Una hora y media después de lo programado, el Gobernador Quirino Ordaz llegó al evento realizado en El Maquipo, Sinaloa, donde “sorprendió” la presencia de Jesús Valdés, dirigente estatal del PRI

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Ahí, en los límites entre los municipios de Sinaloa y Guasave, junto a las vías del tren, se localiza El Maquipo, una comunidad de agricultores y aficionados al beisbol donde se ha programado la edición 87 de la Jornada de Apoyo Puro Sinaloa.

A las 11:00 horas está agendado que llegue el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, por lo que desde antes de esa hora frente a la primaria Ignacio Ramírez se han arremolinado quienes quieren saludar o ser vistos por el Mandatario.

La gente entra y sale, ya sea para hacer algún trámite o solicitar algún servicio de los muchos que se prestan en los estands habilitados en la escuela, en la que por obvias razones no hubo clases.

El reloj avanza y la Chevrolet Tahoe plateada en la que suele llegar Ordaz Coppel tras descender del helicóptero, no aparece. La Alcaldesa María León Rubio espera ansiosa en la calle, porque quiere plantearle algunos proyectos de obra, porque de la Federación no les cayó un solo peso el año pasado.

La espera se hace larga y eso deja consecuencias. Un adulto mayor se desvanece y cae de manera abrupta al suelo, médicos presentes lo atienden en lo que llega la ambulancia de la Cruz Roja.

Se dan las 12:00 horas y Quirino no llega. El que sí hace acto de presencia es Jesús Valdés Palazuelos, el dirigente del PRI en Sinaloa, que saluda y se toma fotos con quien se lo pide.

Presume que el PRI, después de verse afectado por un mal gobierno federal como el anterior que encabezó Enrique Peña Nieto, se recupera satisfactoriamente, porque de andar en el 8 por ciento de las preferencias, ya andan en el 25.

No, su presencia en la Jornada de Apoyo no es para sacar ventaja ni para promover su imagen. Viene a sacar la licencia que tiene vencida desde hace seis meses, asegura.

“Vine a sacar mi licencia, supe que estaba aquí la jornada y aproveché porque pocas veces tengo la oportunidad. Yo creo que nunca me han visto en una jornada. Y luego está bilingüe, no sabía que era bilingüe, está muy moderna y luego hasta me la dieron electrónica”, dice.

Quien también ha llegado es Víctor Espinoza Bojórquez, ex Alcalde de Guasave, que cubrió un interinato de varios meses y que no es señalado como uno de los aspirantes para 2021.

Dan las 12:30 horas, el equipo de prensa del gobierno asegura que en cinco minutos llega, el helicóptero ya bajó.

Y sí, de repente el fotógrafo oficial corre, la Tahoe no se ve por ningún lado, pero a toda velocidad, vestido en una camisa azul claro, pantalón azul marino y gorra negra con el logotipo de Puro Sinaloa, Quirino pedalea una bicicleta S-Works con la que hace su arribo, evocando los tiempos idos de Malova.

El 2020 apenas va iniciando, pero ya hay quienes apuntan al 2021 y aprovechan este evento para hacerse notar.