Jornada Nacional de Sana Distancia termina con 9 mil 930 defunciones por Covid-19 en todo el país

Hugo López-Gatell Ramírez aclara que con el fin de la jornada de Sana Distancia no se terminan las restricciones de movilidad en el espacio público

Noroeste / Redacción

Con un total de 9 mil 930 defunciones y 90 mil 664 casos acumulados de Covid-19 este día llega a su fin la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero no con esto no se acaba la epidemia por coronavirus y tampoco se acaba al restricción necesaria de la movilidad en el espacio público manifestó Hugo López-Gatell Ramírez.

El subsecretario de Salud dijo que es importante continuar con las medidas de mitigación que se basan en restringir la movilidad en espacio público.

“Mañana primero de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas, no lo es, no lo es, lo enfatizo porque es impresindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la República se encuentra en el semáforo rojo, con excepción del estado de Zacatecas”, recalcó López Gatell.

De acuerdo a las cifras que dio a conocer este domingo, en el país van 9 mil 930 defunciones por Covid-19, así como 90 mil 664 casos acumulados por esta enfermedad.

Además se tienen 38 mil 803 casos sospechosos, así como 147 mil 530 casos negativos acumulados, 16 mil 962 confirmados activos, y se han estudiado a 274 mil 997 personas.

“La única diferencia con la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia es que a partir de mañana primero de junio las entidades federativas, sus gobiernos, quienes son autoridades sanitarias de carácter estatal, tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios”, expresó el funcionario federal.