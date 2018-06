José Alejandro es un niño con talento en la ciencia - Noroeste

TALENTO

José Alejandro es un niño con talento en la ciencia

Participó en tres concursos de ciencias, de los cuales ha ganado dos primeros lugares con un proyecto sobre bacterias

Valeria Ortega

José Alejandro Nevárez Gutiérrez es un niño de 7 años que el siguiente ciclo escolar cursará el tercer grado de primaria en el Instituto América y que a su corta edad ha mostrado un gran talento en las ciencias.

Su gusto por la materia lo llevó a participar en varios concursos el año pasado, el primero fue de Microbiología del Centro de Ciencias, el segundo fue la Expo Ciencias Pacífico en Mazatlán y una participación más en Expo Ciencias Nacional, que se realizó en La Paz, Baja California Sur.

A pesar de ganar dichos concursos no pudo asistir al concurso de ciencias que se realiza en el extranjero ya que no habla el idioma Inglés. Sin embargo eso no detuvo sus ánimos, pues asegura que la próxima vez si participará.

“No pude avanzar porque lo siguiente era el extranjero y pues tenía que hablar ingles, pero para la próxima voy a ir a ese concurso”, comentó.

De esos dos últimos concursos ha ganado los primeros lugares con un proyecto que desarrolló con ayuda de sus papás, al cual lo llamó “ La casa de las bacterias”, un experimento que muestra las cantidades de bacterias que habitan en la boca.

“Se trata de las bacterias que viven en la boca, pero estamos hablando de otra parte del cuerpo. Este proyecto yo lo hice para recomendarles a todos los niños de primaria que siempre se laven los dientes porque en la boca viven colonias y colonias de bacterias”, señaló José Alejandro.

Su última participación fue en el programa Talentos 2018 del Centro de Ciencias con el experimento “Lo que vive en nuestras manos” en el que previene a los niños sobre las bacterias que habitan en las manos y que causan enfermedades.

“Trata de las bacterias que viven en nuestras manos y quiero decirles a todos los niños que siempre se laven las manos y que tengan cuidad de tener bacterias, porque las bacterias transmiten enfermedades y entre otras cosas... viven microorganismos en muchas colonias y esos microorganismos transmiten enfermedades a otras personas tocándolas”, explicó.

José Alejandro dijo sentirse feliz por su participación y reconoció que sus triunfos los debe a sus papás Kathia Gutiérrez y Héctor Nevárez, ya que siempre lo han apoyado en los concursos.

“La verdad estoy muy emocionado y también muy feliz de mi por haber participado mucho y esto se lo debo a mis papás ya que ellos me ayudaron en mi proyecto”, comentó.

OTROS HOBBIES

Jugar con sus juguetes

Ir al parque

Pasear

INVITACIÓN A LOS NIÑOS

“Que siempre participen y que no hay obstáculos en llegar a hacer sus sueños”.

ASPIRACIONES

De grande quiere ser científico.