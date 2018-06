José Antonio Meade me utiliza para golpear a AMLO, afirma Nestora Salgado - Noroeste

José Antonio Meade me utiliza para golpear a AMLO, afirma Nestora Salgado

Él sí tiene acusaciones por aclarar, dice

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– Nestora Salgado García, la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, y ahora candidata al Senado de la República por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirma que es víctima del Estado y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que la usan para golpear políticamente a Andrés Manuel López Obrador, abanderado presidencial de la alianza “Juntos haremos historia” y puntero en las encuestas.

La activista que estuvo presa durante más de dos años y que fue exonerada por un juez en 2016 se ha convertido en las últimas semanas en el centro de ataques de el ex Secretario de Hacienda y del partido tricolor. Apenas ayer, el vocero de la campaña de Meade, Javier Lozano Alarcón, arremetió en contra de Salgado e impulsó el exhorto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que reconozca como víctimas a las personas que acusan a Nestora Salgado de secuestro y tortura.

Además, su nombre es mencionado en las llamadas que se han hecho a ciudadanos de varios estados del país en el que alertan que el político tabasqueño pretende darle amnistía a “delincuentes, secuestradores y narcotraficantes. Las llamadas ya fueron denunciadas por Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de la guerra sucia emprendida por el PRI y el Partido Acción Nacional.

La líder comunitaria asegura en entrevista con SinEmbargo que no ha dejado de recibir amenazas y agresiones telefónicas desde que el candidato a la Presidencia José Antonio Meade Kuribreña la llamó secuestradora en cadena nacional en el programa “Tercer Grado” de Televisa, y después durante el Segundo Debate Presidencial organizado por el INE.

“El día que este señor dijo lo que dijo en cadena nacional, mi hija denunció que estaban disparando afuera de su casa. Que fueron a tirar balazos. Con eso pone en riesgo a toda mi familia, porque legitima cualquier acto de agresión en contra no sólo de mi persona, sino de toda mi familia y de mis compañeros de los pueblos organizados, de la gente que se organiza, de los defensores de los derechos humanos, de la mujer, porque está poniendo en peligro a una mujer. Yo espero que todas estas feministas salgan a decir algo, porque no me pone en riesgo sólo a mí, sino a todos aquellos que se organizan”, dice.

Nestora Salgado niega que se hayan abierto nuevos procesos penales en su contra y culpa a la Fiscalía General del Estado de Guerrero de poner la investigación de su caso en las manos de medios de comunicación con el fin de que la difamen y golpeen políticamente.

“Están prestando los expedientes, que esos tienen que estar resguardados, se los están prestando a los periodistas para sacar de ahí cosas que se supone que esta gente dijo y que nunca pudieron comprobar, que el mismo juez desechó. Te das cuenta a cuanta gente están utilizando, pero fíjate cómo se prostituyen las instituciones, porque se ponen a modo de quien los necesita, en este caso el PRI. La Procuraduría de Guerrero se está prestando a este juego”, acusa.

Durante el debate presidencial del domingo 20 de mayo, el candidato de la coalición “Todos por México” –integrada por los partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y PRI– leyó la declaración de una joven en contra de Nestora. Luego se encaminó hacia Andrés Manuel, le dio la espalda a las cámaras y colocó la hoja con el testimonio sobre el pódium del tabasqueño: “Una secuestradora que está libre por una falla en la policía, esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia”, le dijo y volvió a su lugar.

Pero el candidato presidencial del PRI no ha quitado el dedo del renglón. El pasado 3 de junio llamó a López Obrador a revisar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de Nestora Salgado.

“Andrés Manuel dice que a Nestora Salgado ‘le están fabricando delitos’. Yo invito a Andrés a que revise las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las declaraciones de las víctimas”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

El candidato también recordó que la CNDH concluyó que la policía comunitaria violó los derechos humanos de menores de edad.

Sin embargo Meade Kuribreña omitió que la recomendación 9/2016 realizada al Gobierno, al Congreso, a la Fiscalía de Guerrero y al Ayuntamiento de Olinalá concluyó que se violó el debido proceso a Nestora y sus derechos humanos.

“Se violó el derecho al debido proceso y el derecho al acceso pleno a la justicia”, dictaminó la CNDH y afirmó que por parte del Agente del Ministerio Público “omitió realizar un análisis de las particularidades culturales y los usos y costumbres de los grupos del Sistema Comunitario de Justicia al emitir sus determinaciones”, se lee.

Además resalta que el juez no indagó si la detención de las personas que acusan a Nestora y los policías comunitarios de haberlos privado de su libertad “obedecía a la comisión de una falta o error sancionada por el sistema comunitario”.

Nestora Salgado afirma en esta entrevista que Meade, a quien ya denunció por daño moral, y el PRI busca usarla para mantenerse vigente en la contienda electoral.

“Esto habla de que todos nos podemos esperar lo peor con un Presidente como ese, si llega, pues obviamente nunca va a llegar porque está por el suelo ¡Está compitiendo conmigo!, lejos de competir con otros, con los verdaderos candidatos a la Presidencia de la República. Es obvio como me están echando todo el Estado encima, pero no se preocupen por mí, si soy culpable, ya pagaré algún día”, dice la defensora.

–¿En qué consisten estas causas que se reabrieron en tu contra?

–Yo salí en libertad el 18 de marzo de 2016, fui detenida el desde 21 de agosto de 2013, dos años 8 meses arrancaron de mi vida. Llevé un proceso, si se puede llamar proceso, porque nunca fue un proceso como tal, hubo mucha irregularidad en el caso. Desde un inicio se vio la mano del Gobierno federal y estatal en el caso porque nunca presentaron a la gente que ellos dicen que eran víctimas. Nunca estuve ante un juez, no se me permitió pagarme un abogado. Durante nueve meses no hubo un abogado defendiéndome que pudiera haberme ido a visitar a Tepic [Nayarit] porque le pusieron muchas trabas. No le permitieron ni siquiera llevar una hoja, un papel para apuntar. Al año el juez federal desechó las acusaciones, porque nunca hubo evidencia de que yo fuera culpable.

El juez reconoció la Ley 701 de Guerrero, la Policía Comunitaria que existe desde hace 22 años; tenemos 200 comunidades con policía comunitaria legítimamente reconocidas por el Estado […]. Yo estoy viendo como el Gobierno federal, más bien los priistas tanto del estado de Guerrero como de la Ciudad de México, en todo el país, están utilizando a las instituciones para criminalizarme nuevamente […]. Están utilizando a las instituciones políticamente y se están dejando utilizar la Procuraduría [General de Justicia del Estado de Guerrero] para cuestiones políticas. En este caso yo ya fui juzgada, puesta en libertad, no me fugué de la cárcel […], pero el Gobierno federal y local apoyando al PRI para difamarme está utilizando estos casos.

La Procuraduría [de Guerrero] les está poniendo en sus manos los expedientes que ya fueron desechados. Se habla de que me reabrieron casos pero no es así, están tratando de confundir a la gente, para que les vendan el rostro de Nestora como la secuestradora, para que por ese lado puedan atacar a Andrés Manuel, pero no se me han abierto nuevos casos. Siguen utilizando ese tema para golpetear a Andrés, para calumniarme: ¿Quién es José Antonio Meade para volverme a juzgar? […]. Sabemos que las cárceles están llenas por delitos fabricados, entonces es pelear con un monstruo como es el sistema de Gobierno en México, te fabrican esos delitos y te encarcelan.

–Dices algo interesante: que te están utilizando para golpear a López Obrador en esta carrera para la Presidencia de la República y él es el puntero. ¿Te imaginaste cuando te invitaron a participar con él que podría venir esto para ti?

–Mira, yo sabía que la política es sucia, pero nunca me imaginé qué tan sucia era. Imagínate a un candidato a la Presidencia de la República que quiere gobernar un país mintiendo de esta manera, difamando de esta manera. Supongamos que esto hubiera pasado, ¿entonces la gente ya no tiene derecho a la reinserción social? Yo no fui culpable y lo demostré, pero entonces ¿qué hacen con todas esas personas que un día salen de la cárcel y no pueden encontrar trabajo, que tienen la estigmatización de haber cometido un delito? Ya los llevaron, los encarcelaron, entonces, esta es discriminación, esto es un delito aquí y en China lo que está cometiendo el PRI en mi contra.

A mí no me pueden llamar corrupta, porque nunca desvié dinero, nunca he vivido del erario público, nunca robé el dinero del pueblo. Imagínate a este señor [Meade] tiene un caso abierto, la desviación de Sedesol [Secretaría de Desarrollo Social], el gasolinazo. Se le culpó de los niños que les estaban inyectando agua […] y estos con todo el cinismo se han ensañado conmigo […], dicen que soy una secuestradora. Cuando agarraron a María de los Ángeles [esposa de José Luis Abarca Velázquez, ex Alcalde de Iguala, Guerrero], acusada por el delito de la desaparición de los normalistas, ella señaló a los presidentes municipales que estuvieron involucrados con el narco y entre ellos está el del PRI de Olinalá, Eusebio González Rodríguez; pero ¿qué crees?, fue Presidente Municipal, Diputado Local y ahora le están dando una Diputación federal que no le corresponde, porque va un hombre y una mujer, pero por pura casualidad le chocan su carro a la mujer, renuncia y le dan una candidatura a él. Vamos a impugnar su candidatura.

–Oye Nestora, ¿por qué la organización de [Isabel Miranda de] Wallace [Alto al Secuestro] ha estado pugnando porque te encarcelen, porque no te dejen salir? Ahora han estado presentando víctimas en televisión…

–Mira yo nunca he contestado eso, muchos me han preguntado. Pero te quiero decir que para mis ojos esa señora no es nada. Absolutamente nadie, porque todo lo que yo sé del caso Wallace, es una farsa. En mi boca no existe su nombre, porque ante mis ojos no hay credibilidad, ante la sociedad no hay credibilidad. Yo no puedo darle crédito a ese señora en absoluto, para mí no existe. Que siga tirándome. Un día se va a cansar y un día lo va ha pagar porque difamar es muy grave, entonces por favor de esa señora no quiero ni mencionarla, porque para mí no existe a pesar de la basura que está echando. Cada persona tiene su lugar y yo me siento muy por encima de todo lo que esta señora pueda representar.

–¿Cómo estás enfrentando toda esta andanada en tu contra de parte del Gobierno federal y estatal?

–Mira, es algo tan curioso porque a mí los dichos de esta gente no me hacen ni cosquillas. Me han dado fuerzas para seguir luchando, porque el hecho que digan estas mentiras, me conozco yo. Ellos pueden hacer y decir y tienen todo el sistema que los apoya, tienen a las televisoras, a los periodistas; he leído notas, he visto en la televisión que les dan hilo a esta gente que nos ha pisoteado, que nos han arrancado de todo, empobrecido, criminalizado, y les siguen dando hilito. De mi inocencia hablo yo, hablan los pueblos que conocen la organización. Yo peleo con ellos con verdad, entonces, ¿por qué no me lo prueban? Cualquier persona pagada, como son estas gentes que han traído por ahí, que dicen que hice y que deshice, quisiera saber: ¿cuánto les pagaron?; quisiera saber si duermen tranquilas, porque ellas mismas declararon que el Presidente Municipal [de Olinalá] les pagaba para ir a poner sus denuncias. Andaban en televisión, en la radio Nayarit y cuando se tuvo la oportunidad de que se presentaran ante un juez a decir ‘esta señora me secuestro’, ¿por qué les faltó el valor? De estos 200 pueblos que tienen policía comunitaria tenían a sus presos en las casas de justicia, no eran detenidos de Olinalá, eran de diferentes comunidades, pero para cuadrarme el delito a mí, a todos esos me los aventaron a mí, que yo los detuve y los secuestré, fue una infamia. De esos 50 o 58, ¿por qué cuando tuvieron su oportunidad en las audiencias no tuvieron el valor de aparecer?

–¿Cuántos declararon?

–Nadie se presentó a declarar. Ni siquiera fueron a rectificar su denuncia, nadie se presentó. Cuando salgo, ¿por qué no vinieron esos 50 o 60 y se presentaron ante los tribunales, ¿por qué no dijeron nada?, ¿por qué no salen en la televisión diciendo y por qué ahorita en tiempo electoral están sacándolos?…

Ahorita salen, pero no salen a pedir justicia, si te das cuenta salen a pedir que me quiten la candidatura […], la propia Fiscalía [de Guerrero] están prestando los expedientes, que esos tienen que estar resguardados, se los están prestando a los periodistas para sacar de ahí cosas que se supone que esta gente dijo y que nunca pudieron comprobar, que el mismo juez desechó. Te das cuenta a cuanta gente están utilizando, pero fíjate cómo se prostituyen las instituciones, porque se ponen a modo de quien los necesita, en este caso el PRI. La Procuraduría de Guerrero se está prestando a este juego. Esto habla de que todos nos podemos esperar lo peor con un Presidente como ese, si llega, pues obviamente nunca va a llegar porque está por el suelo ¡Está compitiendo conmigo! , lejos de competir con otros, con los verdaderos candidatos a la Presidencia de la República. Es obvio como me están echando todo el Estado encima, pero no se preocupen por mí, si soy culpable, ya pagaré algún día.

–Has comentado que te sientes en riesgo por esta campaña en tu contra. ¿Qué tanto riesgo estás viendo por las amenazas de muerte?

–El día que este señor dijo lo que dijo en cadena nacional, mi hija denunció que estaban disparando afuera de su casa. Que fueron a tirar balazos. Con eso pone en riesgo a toda mi familia, porque legitima cualquier acto de agresión en contra no sólo de mi persona, sino de toda mi familia y de mis compañeros de los pueblos organizados, de la gente que se organiza, de los defensores de los derechos humanos, de la mujer, porque está poniendo en peligro a una mujer. Yo espero que todas estas feministas salgan a decir algo, porque no me pone en riesgo sólo a mí, sino a todos aquellos que se organizan.

Mi teléfono mejor no lo contesto por las amenazas: me están llamando para insultarme, para agredirme, para decirme groserías y eso lo validó él, lo validó el PRI, el Gobierno actual. Ahora mi teléfono está saturado por este señor. Y sí me preocupa, porque ya legitimaron cualquier acto en mi contra. Hoy no es fácil caminar en la calle, ir a comprar nada, ya no puedo hacer la campaña libremente, está atentando contra mis derechos.

–Nestora, no te hemos visto con Andrés Manuel, por ejemplo cuando viene a la Ciudad de México…

–He estado en algunos estados con él, pero la fiscalización está muy fuerte en nuestra contra y todas las veces que yo aparezco en el templete me lo cuentan en mi tope de campaña. Esto es caro para mí. Ya habían dicho que por haberme presentando en unos templetes me habían metido 800 mil pesos de gastos de campaña, eso es falso. Es por eso que evito, no es que no me inviten o que no me tomen en cuenta, somos equipo, pero cada uno tienen su tope de campaña y tenemos que estar fiscalizando todo y es muy caro […]. Andrés Manuel me ha dado respaldo, conoce mi historia. Soy gente que da la cara, que no se esconde. Dicen que no me encuentran, nunca me he escondido, soy gente que agarra el toro por los cuernos y aquí estoy.