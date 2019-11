José Antonio Núñez acepta fracaso de Dorados de Sinaloa

Sobre el cuerpo técnico del equipo, dice que no pasa de la semana entrante para su contratación

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ José Antonio Núñez, presidente de los Dorados de Sinaloa respondió algunas dudas y preguntas de los aficionados sobre el Gran Pez en el programa oficial Radio Dorados, transmitido por el 94.5 FM.

Sobre el descalabro que el equipo sinaloense sufrió en el Apertura 2019, Núñez aceptó el fracaso y aseguró que no hay tiempo de lamentos cuando el torneo más importante está a la vuelta de la esquina.

“El futbol es tan rápido que no puedes y no tienes espacio para estar lamentándote o pensando en el obvio fracaso que fue no calificar el torneo pasado. Estamos en modo reconfiguración, hay que ponernos las pilas y pensar en el futuro, como cara visible de la institución me gusta dar la cara ante la afición”.

Con relación al nuevo cuerpo técnico que ocupará el banquillo del equipo áureo, el presidente apuntó que hace algunas semanas la directiva trabaja en el tema y que son detalles los que faltan para que el nuevo timonel dorado sea oficializado.

“Ya estamos muy avanzados en ese tema y no de ayer para hoy, desde hace semanas lo hemos venido trabajando. Es complejo traer a un cuerpo técnico, se debe manejar con sigilo porque hay 14 equipos que también están a la expectativa y cometer un movimiento en falso puede alejarte de una posibilidad. No pasa de la semana que entra que ya tengamos esa contratación, queremos la mejor opción para nuestro equipo”.

Ante los cuestionamientos sobre el tema de refuerzos, José Antonio Núñez aclaró que, pese a que ciertamente habrá algunas modificaciones en la estructura del plantel, las altas y bajas deben manejarse con respeto y cautela debido a que el trato es con seres humanos y en Dorados eso tiene mucho valor.

“Siempre hay altas y bajas entre torneos, la gente puede estar tranquila, en Dorados gestionamos grupos y equipos de personas, pero seguramente habrá algunos cambios”.

Finalmente, el presidente sinaloense enfatizó que también pasaron cosas buenas durante el semestre, jóvenes que levantaron la mano, suma de voluntades y por supuesto el crecimiento de la marca Dorados a nivel mundial.

“Definitivamente hay cosas muy buenas, del tema de la serie de Netflix hay que estar orgullosos todos, es una historia hecha en Sinaloa que le está dando la vuelta al mundo, la semana pasada estuvo en el top 20 mundial”.

La decisión sobre el nuevo cuerpo técnico deberá ser tomada a más tardar la siguiente semana, lo cual dará pie para oficializar el calendario de pretemporada en la que el Gran Pez se preparará para buscar el campeonato del Clausura 2020, que le permita disputar la final de ascenso para regresar a la Liga MX.