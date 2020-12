BEISBOL

José Guadalupe Chávez se ha convertido en el 'clutch' guinda

El parador en corto se ha consolidado como un pelotero que es capaz de marcar el ritmo a la ofensiva con Tomateros de Culiacán

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Tomateros de Culiacán no vive su mejor momento en la temporada, pero tiene a muchos peloteros de calidad probada para salir del bache en cualquier momento y que los puede volver un equipo peligroso para los playoffs venideros.

Uno de esos elementos es José Guadalupe Chávez, quien una vez libre de lesiones ha demostrado ser un excelente aporte en un line up cargado de estelares.

“Ya tenía como dos años que no me sentía saludable, gracias a Dios, yo vengo de una cirugía que se realizó en febrero, en Guadalajara, fue el cartílago, entonces estamos trabajando desde marzo y hasta que inició la pretemporada con Tomateros”, dijo.

“Aprovechamos lo que fue el ejercicio para fortalecer la rodilla y ya que estábamos en el gimnasio, trabajamos lo demás, entonces a eso se debe al buen rendimiento que estamos teniendo en estos momentos”.

Para Chávez no hay mayor secreto para describir su sólida temporada, ya que dice que el estar en plenitud de salud, libre de lesiones, ha resultado clave para él.

“Todo se debe a que me siento saludable, en años atrás tuve años difíciles con lesiones, cuando llegué a Culiacán venía de una lesión en el hombro, pero eso ya quedó atrás, pero luego vino el problema con la rodilla y ya quedó arreglado, se logró el campeonato y ahora, pues me siento muy bien”.

Otra de las cosas que Chávez no dejó pasar fue el agradecimiento tanto a su mánager Benjamín Gil, así como a la directiva, quienes pese a no tener unos primeros años con los guindas saludables, le tuvieron paciencia.

“Quiero agradecer a Benji (Benjamín Gil) y a la directiva por toda la confianza que me han dado para jugar todos los días, para mi es un honor jugar para Tomateros y pues, agradecido por Dios por poder jugar en las dos ligas muy importantes en México”.

El gran juego del Chávez en las paradas cortas se complementa gracias a que desde su llegada a la Nación Guinda ha contado con primeras bases de calidad, lo que le da confianza para jugar más suelto.

“Tener un primera base de la clase de Efrén Navarro, en lo personal, para mi es el mejor en esa posición, me da una seguridad extra, el año pasado estuvo otro de la misma calidad como Joey Meneses y ambos son extraordinarios, te dan la confianza para jugar mejor”.

Sobre la posibilidad de terminar como entre los mejores bateadores, en cuanto a porcentaje, de la LMP, Chávez afirma no sentir presión alguna, ya que él se concentra en salir al terreno de juego para dar lo mejor de sí en cada juego.

“Mucha gente me pregunta lo mismo, pero no le presto atención a eso, yo solamente quiero ayudar al equipo embasándome, lograr imparables, anotar lo más que pueda y producir, yo sé que mis compañeros siempre me van a respaldar”.