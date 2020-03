José Kuri, la primera persona que fallece por coronavirus en México

El empresario murió este día en el hospital ABC de la Ciudad de México

Carlos Álvarez

El empresario mexicano José Kuri Harfush falleció este domingo 15 de marzo por neumonía, derivada de complicaciones relacionadas con el coronavirus COVID-19.

El empresario, primo hermano del magnate Carlos Slim Helú, llegó la semana pasada a México proveniente de Vail, un pueblo del centro oeste de Colorado, emplazado en las Montañas Rocosas al oeste de Denver, en Estados Unidos.

Regresó a México en el mismo vuelo en el que viajaba también Jaime Ruiz Sacristán, presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Ambos dieron positivo al coronavirus COVID-19.

El empresario se realizó la primera prueba para detectar el coronavirus COVID-19 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el pasado 11 de marzo, pero murió alrededor de las 19:30 horas de este domingo, en el hospital ABC de la Ciudad de México, donde permaneció internado desde el día 13 de marzo de este mismo mes.

Kuri Harfush es la primer persona que fallece víctima de dicho coronavirus en México. El empresario pertenecía a los consejos de administración de varias compañías de Slim Helú, como el Grupo Financiero Inbursa, donde era consejero suplente de Marco Antonio Slim.

En Grupo Carso era consejero propietario y en Telmex llevaba varios años como consejero y miembro del Comité de Auditoría. También figuraba en los consejos de la constructora IDEAL y en Carso Global Telecom.

En la minera mexicana Frisco, Kuri Harfush hacía equipo junto a su hijo Gerardo Kuri Kauffman en el consejo de administración.

Según el diario estadounidense The New Yofk Times, José Kuri Harfush fue un empresario que estuvo al frente de 7 empresas diferentes: Director Ejecutivo de Janel SA de CV; Gerente General de Krista Films SA de CV; Director Ejecutivo de Dorel Products, Inc.; Director Ejecutivo de United Graphic Arts, Inc.; Director Ejecutivo de Productos Dorel SA de CV; Gerente General de Galas de México SA de CV; y ​​Gerente General de Artes Gráficas Unidas SA de CV.

En el 2008, la prensa nacional publicó que la familia Kuri-Kauffman entregó 21 millones de pesos, divididos en las aportaciones de Patricia Kauffman, así como José Kuri y Gerardo Kuri Kauffman, a la campaña presidencial de Felipe Calderón Hinojosa.

Según los reportes de prensa, José Kuri Harfush, propietario de la empresa de envolturas fotográficas Productos Dorel y Janel, aparecía en los reportes oficiales como uno de los dos mexicanos que más recursos aportaron a la campaña presidencial de Calderón Hinojosa, con 7.5 millones de pesos.

-Información en desarrollo. Con datos de El Financiero.