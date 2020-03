José Kuri no ha muerto, y le deseo que no le pase nada, dice AMLO [VIDEO]

La Secretaría de Salud informó la noche del domingo que hasta las 23:00 horas de este 15 de marzo, el paciente no ha fallecido, pero se encuentra en estado crítico

Carlos Álvarez

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que José Kuri Harfush no ha fallecido y le deseó "que no le pase nada", luego que la noche del domingo se reportó que el empresario mexicano habría fallecido, a consecuencia de una neumonía presuntamente causada por el coronavirus COVID-19.

"Yo terminé una gira en la costa chica de Guerrero y me trasladé a Ciudad de México [...] Llegué como 9 O 9:30 [...] en el vuelo no se puede usar el teléfono, pero aterrizando ya estaba un mensaje de [el periodista Joaquín] López-Dóriga anunciando la primer muerte por coronavirus", indicó el mandatario nacional.

"Eso no fue todo, hay una nube de reporteros, acosándome [...] Afortunadamente el señor no ha fallecido y le deseo que no le pase nada [...] que no padezcamos, que salgamos adelante ante cualquier adversidad, pero este ambiente no ayuda", indicó durante su conferencia de prensa matutina.

:círculo_rojo:El presidente @lopezobrador_ confirma que el empresario José Kuri no ha fallecido. Además dijo que a su llegada a CDMX tras su gira por Guerrero, una "nube de reporteros y camarógrafos acosándome para que yo declarara sobre el primer muerto de #coronavirus". pic.twitter.com/1FSUTgj2Ur — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 16, 2020

Por su parte, la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno Federal, sin citar el nombre del paciente y ante insistentes versiones periodísticas sobre la muerte del empresario, quien hace unos días dio positivo por Covid-19, señaló que hasta las 23 horas de ayer domingo 15 de marzo, Kuri Harfush no había fallecido, aunque se encontraba en estado crítico.

En un comunicado, la SSa precisó que "hasta las 23:00 horas de este 15 de marzo, el paciente no ha fallecido, pero se encuentra en estado crítico". Detalló que se trata de un paciente de 71 años de edad que recibe atención médica en un hospital del sur de la Ciudad de México.

"Esperamos que logre sobreponerse a esta circunstancia y reiteramos una vez más nuestro compromiso con la ciudadanía de informar de manera oportuna y veraz", señaló la institución en su escueto comunicado.

Otros datos de la Secretaría de Salud, sobre los casos positivos de este padecimiento, indican que cinco de ellos son personas que tienen entre 70 y 73 años de edad, y ocho, entre 60 y 69 años. En total 13 adultos mayores de los 53 casos confirmados hasta anoche.

Descarta la SS primera muerte por coronavirus en México

La SSa agregó que el 60 por ciento de los pacientes son hombres y el 40 por ciento mujeres. Del total de casos, solo el 17 por ciento se encuentra hospitalizado. Además, hay 176 casos sospechosos mientras que 482 han sido descartados.

Los casos positivos de coronavirus COVID-19 se encuentran en Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán.