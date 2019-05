JosÃ© Luis HernÃ¡ndez Urquidy iguala rÃ©cord establecido hace 13 aÃ±os

BEISBOL

José Luis Hernández Urquidy iguala récord establecido hace 13 años

Esta fue su segunda actuación y victoria con los Round Rock Express

Noroeste / Redacción

El abridor mazatleco, José Luis Urquidy, igualó este martes el record de franquicia al recetar 12 ponches en seis entradas con los Round Rock Express en la categoría Triple A de la Liga de la Costa del Pacífico.

Desde el montículo en el Dell Diamond en la ciudad de Texas, Urquidy solo permitió tres hits, una carrera limpia y entregó una base por bola, para que su equipo, filial de los Astros de Houston, ganará el partido frente a San Antonio 11 carreras por 4.

“Me sentí muy confiado en la loma, obviamente iba con un plan de trabajo y me funcionó. Ya cuando acabó el juego, me di cuenta que eran 12 ponches y la verdad es que me sentí muy bien, los bateadores también respondieron para el equipo”, señaló el lanzador.

Esta fue su segunda actuación y victoria con los Round Rock Express una vez que fue ascendido el pasado 16 de mayo. Ante el reto, asegura que seguirá trabajando para conquistar la Gran Carpa.

“Estoy a un paso y no pienso desaprovecharlo, de aquí en adelante quiero ponchar más de doce, quiero seguir trabajando igual y con el favor de Dios, seguiré haciendo un buen trabajo”, añadió Urquidy.

El record de franquicia que tenía establecido 13 años, le pertenecía en solitario a Jason Hirsh y lo marcó durante el año 2006.