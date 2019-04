José Luis Sandoval, el emprendedor que quería ser competencia en el mercado y se convirtió en su propio proveedor

En el volumen 27 del evento FuckUp Nights Culiacán, el director general de Constructora Giinsa contó cómo se le ocurrió una idea de negocio y los fracasos vividos

Istar Meza

CULIACÁN._ Teniendo varios años de experiencia en la construcción, José Luis Sandoval decidió crear su propia empresa de prefabricados en colaboración con sus amigos, en la idea de ser una competencia más en el mercado.

Actualmente sólo es una empresa de la cual se sirve otro negocio, es decir, se convirtió en su propio proveedor.

En el volumen 27 del evento FuckUp Nights Culiacán, el director general de Constructora Giinsa, contó que como a todos los que se les ocurre una idea de negocio, en el momento en que se está bien metido en su negocio y que de repente alguna proveeduría que llega falla o no se está obteniendo lo que se desea de esa proveeduría, surge la idea de cubrir esa necesidad.

“Yo me sentía que podía hacer todo, que cualquier negocio me funcionaría; yo decía: si pongo una zapatería al lado de Calzzapato le gano, y a veces la realidad está dispuesta a probarte que estás mal”, refirió.

El empresario dedicado al ramo de la construcción recuerda que cuando le tocaba hacer uno que otro puente, comprar las vigas que llevan, cotizarlas, veía que nada más había una empresa, que era buena pero a él no lo convencía.

“Decía yo: me lo vende al costo que quiere, cuando quiere, yo me dedico a la construcción y tengo amigos en el medio, tengo mi maestría y soy bien chingón, pues yo debería de poder hacer eso, creo que hay una oportunidad”, señaló.

Dijo que todo inició por medio de una plática con sus amigos constructores, empezaron a motivarse entre unos y otros, y dijeron, “Por qué no, vamos a entrarle, poner una empresa de prefabricados y concreto pesados, para puentes y demás”.

José Luis Sandoval contó que así es como nació prefabricados Campestre, haciendo el plan, sus amigos motivándolo a llevar el rumbo del negocio, a pesar de que ya tenía el cargo de director general en otro lugar, donde le absorbía la mayor parte de su tiempo.

“Le metimos lana, empezamos a comprar lo que se requería para el negocio, equipo, los moldes que se necesitan para hacer las tablas, nos empezó a ir bien, había un competidor en el mercado, nosotros éramos el segundo.

Vendimos varios proyectos, en los primeros dos años debieron haber sido unos 40 millones de pesos, no nos iba mal, empezamos a ver el tema de crecimiento”, recordó.

Desde el comienzo, relató, se tomó el común acuerdo de que nadie dirigía la empresa, pues eran varios socios, con más experiencia, más dinero y con menos tiempo, por lo que la idea era que él dedicara el tiempo a la empresa; pero llegó un momento que por vender más bajo, aunque la venta era buena, los márgenes no eran tan buenos.

Además, refirió que la otra empresa ya contaba con los equipos pesados, grúas y equipo más especializados que les ayudaban para que les costaran menos las cosas y mientras ellos iban tratando de abrir nuevos caminos, él competidor se comenzó a dar cuenta que le estaban quitando parte de su ganancia y creó una estrategia, bajó sus precios, ya teniendo mayor capital y equipo propio, lo que ocasionó que Prefabricados Campestre ya no compitiera contra esos precios.

“Empezamos a perder proyecto tras proyecto, hasta que llegó el momento en que los socios se empezaron a desesperar, algunos de ellos se desmotivaron, se salieron casi todos, nos quedamos dos y hoy por hoy el negocio nos sirve a nosotros en nuestros propios proyectos, pero realmente dejó de ser aquella idea donde íbamos a ser el competidor del mercado”, destacó.

José Luis contó a emprendedores que asisten a conocer los fracasos de empresarios para aprender de los errores de otros y no cometerlos en sus proyectos, que uno de los aprendizajes que le dejó este fracaso es que hacer un negocio tiene “su chiste”, sobre todo en la parte del tiempo que se le tiene que dedicar.

Dijo que en los prefabricados se pudieron haber hecho muchas cosas, pero que si le tiene que atribuir el fracaso a algo sería a la falta del emprendedor en el negocio.

Advirtió que el emprendedor es el factor de cambio, que hace que todas esas cosas que llegan se puedan sortear como un malabarista, pero cuando no se está ahí, cuando se está confiando en alguien que se contrató, por más profesional que sea, cuando no se están viendo los problemas, enfocando con toda la mente sacar el proyecto al que se le ha dedicado tanto tiempo, pues realmente no da.