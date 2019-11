José Luis Santana, satisfecho por tiempo conseguido en los 10K del Maratón Pacífico

El ganador toma el evento como preámbulo de su participación en Dubái

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ José Luis Santana Marín se ha convertido en un asiduo participante del Maratón Pacífico.

El tapatío ha visto acción en las distancias de 5 y 10 kilómetros a lo largo de varias ediciones.

“Es una parte (Mazatlán) que se corre muy bien, cada año se me ha hecho venir, he corrido el 5 y el 10 kilómetros, la verdad estoy muy contento por el resultado, me sentí bastante bien, además de tener una buena marca”, explicó Santana Marín.

El medallista de plata de los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú, destacó el recorrido de la competencia, aunque reconoció que sobre el final hubo una aglomeración de corredores al juntarse las distancias de 5 con las 10 de kilómetros.

“Estuvo muy bonita la carrera, es una ruta que siempre se presta para correr rápido, lo único que hace falta es que los últimos tres kilómetros, en donde se incorporan los de cinco kilómetros, te va estorbando la gente y eso te saca de ritmo”.

El campeón de 10 kilómetros del presente maratón tomó la carrera como preámbulo del evento de Dubái en enero del año entrante.

Rápida estrategia

Daniela García Vélez se llevó de principio a fin la prueba de 10 kilómetros de la edición 21 del Maratón Pacífico Mazatlán 2019.

“Desde el principio traté de salir rápido, era pues algo de estrategia salir rápido, la cosa era mantener los primeros cinco kilómetros, enseguida mantener un ritmo más o menos igual y aumentar en el último kilómetro”, externó García Vélez.

“Siempre fui sola desde un principio, la verdad fue muy pesado por estar siempre adelante, pero la verdad son muy buena sensaciones y más con llevarme el triunfo”.

La actual edición del maratón la meta se modificó al ubicarse al interior del estadio Teodoro Mariscal.

“Te puedo decir que mucha gente se empalmó, entonces sí fue un poco difícil los últimos metros, porque tuve que bajar la velocidad, algunos frenones que sacan de ritmo; sin embargo, al final nos llevamos el resultado”.

