José Rodrigo Lugo peleará por una oportunidad en el once de Dorados

El contención nativo de Salvador Alvarado peleará por un puesto en la formación inicial de José Guadalupe Cruz

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Pese a que está cerca de finalizar el trabajo de pretemporada de Dorados de Sinaloa, los comandados por José Guadalupe “El Profe” Cruz entrenan con gran intensidad de cara a la semana previa del arranque del Apertura 2019 del Ascenso MX.

El Tecnológico de Monterrey continúa siendo el recinto donde el equipo de Sinaloa depura los detalles finales para iniciar con todo la nueva aventura.

El sinaloense José Rodrigo Lugo ha venido creciendo en cuanto a confianza desde la campaña anterior, en la cual tuvo oportunidad de disputar dos finales y expresa su ansiedad por ya pisar el césped y regresar al futbol de alta competencia.

“Me siento muy ansioso porque empiece el nuevo torneo, todos tenemos muchas ganas de lograr el objetivo de llegar a Primera División”.

Sobre el tema de la experiencia que logró acumular durante los torneos anteriores, el juvenil canterano compartió las lecciones que aprendió durante la era de Diego Armando Maradona y el profesionalismo que le han transmitido sus compañeros.

“El año pasado me dejó muchas enseñanzas bajo la dirección de Diego Armando, le aprendí mucho a él y a mis compañeros, supe lo que es jugar una liguilla y una final, para mí fue algo muy especial e importante”.

El apodado “Cachi” se manifestó satisfecho con los trabajos previos al arranque del Clausura 2019, enfatizó la calidad que tiene el plantel y recalcó la competencia al interior del equipo.

“El Profesor me ha dicho que me ha visto bien, he trabajado bien y me pide que aproveche las oportunidades. La competencia interna en el equipo es muy buena, hay muy buenos compañeros, el que se descuide puede perder el puesto, cualquiera podría hacerlo bastante bien”.

Lugo portará el dorsal número 25 y buscará firmar su torneo de consolidación para llenarle el ojo al cuerpo técnico, con el objetivo de disputar una mayor cantidad de minutos y ser protagonista en el medio sector del terreno.

Las lluvias propician las retas de futsal en el trabajo dorado

La tarde del martes, el conjunto áureo entrenó bajo el domo del Tec de Monterrey, puesto que una torrencial lluvia azotó a la ciudad de Culiacán.

José Guadalupe Cruz y su cuerpo técnico dirigieron una práctica distinta en la cancha de piso, donde además tuvieron la oportunidad de armar retas entre los elementos del Gran Pez al estilo futbol de sala.

Los miembros del equipo de Sinaloa gozaron de una buena experiencia, donde las jugadas de fantasía hicieron acto de presencia, divididos en equipos de tres y bajo una gran intensidad física y una alta dosis de compañerismo, finalizó el entrenamiento del día lunes.