Josefina, la joven que es la prueba del hombre que fue Carlos MonzÃ³n

LE DIO SU APOYO

Josefina, la joven que es la prueba del hombre que fue Carlos Monzón

A los 12 años el ex director de la Policía Municipal la acogió en su hogar; le dio estudios, y la trató siempre como una más de su familia

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Josefina Susej llora a quien por más de 13 años vio como un padre. Derrama lágrimas para alguien que sin un lazo de sangre que los uniera, le dio estudios, amor y la atención que da un papá a sus hijos.

Josefina recuerda a Carlos Monzón, ex director de Tránsito Municipal y promotor de boxeo, quien falleció este lunes a los 58 años de edad tras luchar contra el cáncer.

La joven conversa con la voz entrecortada, no logra hilar palabras fluidamente, trae unos lentes color marrón que reflejan todo lo que tiene enfrente, no se pueden ver sus ojos, sin embargo, estos no detienen las lagrimas que se ven por sus mejillas cuando habla de Carlos.

"Era como un padre para mí, no es mi familiar de sangre, es mi padrino, primero de ser mi padrino fue padrino de mi hermana, mis papás eran compadres, y pues nosotros vivíamos en un circo y cuando yo estaba más chiquita, tenía 12 años y fue para allá y me dijo que si quería venir con ellos un tiempo", relata.

Ella no podía estudiar porque por el trabajo de sus padres no se establecían en ningún lugar. Josefina tuvo permiso de estar con la familia de Carlos por unas semanas, sin embargo ese tiempo se extendió más de lo pensado.

Ella era feliz al lado de ellos. No se veía a sí misma como una visita; Carlos, Grecia, Athenas y Yubia, hijos del ex policía la vieron siempre como una hermana y María del Rosario, su esposa, la vio siempre como una hija.

"Mientras estaba en su casa él me dijo que si me quería quedar allá con ellos, él habló con mi papá y mi papá me dijo que si yo quería pues sí, que me podía quedar. Ya me quedé, yo estaba estudiando cultura de belleza, la terminé, luego él me dijo que si no me gustaría hacer una carrera, y yo le dije que sí", comparte.

En ese momento ella sólo tenía esa carrera técnica, sin embargo Carlos le preguntó que si no quiere ir más allá, ella aceptó en todo momento lo que su padrino le proponía.

"Tenía la primaria incompleta, y fuimos a la SEP, nos anduvimos moviendo, como la tenía incompleta sólo teníamos que hacer un examen para revalidar todo lo que tenía. Lo hice y ya lo pasé, y después de eso hice la secundaria abierta. Ya después me dijo que si iba a entrar a la prepa, yo le dije que sí, la terminé y después entré a odontología y hace seis meses terminé... todo lo que soy, todo lo que tengo es gracias a él", asegura.

En el tiempo juntos, ella se sintió siempre como parte de la familia, él se encargó de darle ese lugar, nunca notó distinción del trato hacia ella respecto a las que considera sus hermanas.

"Voy a cumplir 26 años en dos semanas, estuve más de trece años con él, el trato siempre fue como otra hija, me daba lo mismo que sus hijas, tratándose de cariño, dinero, apoyo, yo era igual, él siempre me presentaba como su hija", comparte.

Un gran amigo, apasionado del boxeo, recuerda Ricardo

Ricardo González, un amigo de Carlos por más de 14 años, lo recuerda como una persona muy generosa y sobre todo un apasionado del boxeo.

"Era una persona extremadamente generosa, un excelente padre, muy buen amigo, enamorado del box, una persona muy leal; en mi experiencia siempre me trató muy bien, siempre me abrió las puertas de su casa, y pues era muy generoso", comparte.

Los sábados eran religiosamente de boxeo con Carlos, platica todas las peleas que vieron juntos, pero hubo una en especial que lo dejó marcado.

"En algún momento, creo que era por ahí del 2008, iban a pelear Juan Manuel López contra Rafael Márquez. Me preguntó que si quién iba a ganar, yo le tenía fe a Rafael Márquez, él me dijo que creía que ganaba López, y apostamos unos mariscos", conversa.

"Pero me dijo, 'la vamos a ver juntos', 'sí claro' le dije, como todas, 'pero vamos a ir a verla a Las Vegas' y me invitó, hicimos un viaje con él, con su señora, íbamos nosotros tres nada más, allá vivía su hijo en los Ángeles y nos acompañó a la pelea", comparte.