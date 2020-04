Joven de Rosario que superÃ³ al Covid-19 ingresÃ³ a hospital por otro padecimiento; pudo haberse infectado ahÃ­: Pineda

Joven de Rosario que superó al Covid-19 ingresó a hospital por otro padecimiento; pudo haberse infectado ahí: Pineda

El Alcalde de Rosario señala que es algo que debe aclarar tanto la dirección del Hospital General de Mazatlán que lo dio de alta, como la Secretaría de Salud

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ El joven rosarense que superó al coronavirus tras permanecer 14 días intubado en el Hospital General de Mazatlán, ingresó por problemas de descontrol metabólico y diabetes que se le complicó, por lo que se puedo haber infectado de Covid-19 en el hospital, manifestó el Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez.

Aseguró que no se tiene conocimiento de que diera positivo en coronavirus, ya que hasta ayer, el único caso confirmado ante Salud era de una persona de 46 años, originario de Rosario, pero que radica en Mazatlán, por lo que este caso corresponde al puerto.

"El paciente jamás ingresó a ningún hospital con la sintomatología de Covid, su sintomatología siempre fue un descontrol metabólico, lo que le llevó a un coma diabético. Pudo haberse infectado tal vez, no me consta, porque nosotros no tenemos ningún reporte de un caso positivo", dijo.

Destacó que el caso se agravó en Mazatlán, al presentar insuficiencia renal, además de que cayó en coma diabético, por lo que requirió ser entubado, lo que llevó a desarrollar además neumonía.

"Pudo haber sido una infección intrahospitalaria, que es muy diferente a que haya sido un caso local... es una posibilidad, si se infectan los trabajadores, con más un paciente en estado crítico con el sistema inmune bajo", argumentó.

Domínguez Pineda dijo que es algo que debe aclarar tanto la dirección del Hospital General que lo dio de alta, como la Secretaría de Salud.

"Nos llama la atención el desorden que trae la Secretaría de Salud estatal, porque si Rosario sigue apareciendo con un caso, Noroeste habla de este caso, pero también a través de redes sociales familiares se manifiestan en contra de esa publicación", dijo.

Pineda Domínguez destacó que los familiares han manifestado en redes sociales que no recibieron ese diagnóstico.

El primer edil sostuvo que conoce el caso al recibir la solicitud de apoyo, vía sus redes sociales, de parte de una hermana del joven en mención.

"No teníamos conocimiento de que este paciente diera positivo, porque cuando un paciente sale positivo lo suben diariamente a la plataforma".

Refirió que se desconoce de igual forma si ya fue trasladado el joven, pero lo importante es destacar que tras un pronóstico de salud adverso, logró recuperarse.