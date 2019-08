Jóvenes boxeadores de Chiapas no tienen para el Festival Olímpico Nacional; botean en cruceros

06/08/2019 | 12:38 AM

CHIAPAS (SinEmbargo)._ Debido a la falta de apoyo gubernamental, boxeadores del Centro Deportivo “Patria Nueva”, en Chiapas, están en la cuerda floja de participar en el Festival Olímpico Nacional a realizarse en Oaxtepec, Morelos; requieren apoyo para inscripción, uniformes y zapatillas.

Jorge Hernández, padre de una de las participantes, comentó que buscaron al Instituto de Juventud, Recreación y Deporte para exponer la situación económica; sin embargo, les comentaron que por la falta de fondos no podrían apoyarlos.

Ante ello, los participantes salieron al crucero ubicado en el Bulevar Belisario Domínguez y el Bulevar Ciro Farrera, enfrente de Plaza Cristal, para demostrar el talento chiapaneco y pedirle a la ciudadanía apoyarlas en su sueño de representar a Chiapas.

Esther Magdalena Hernández Rodas, de 14 años, es una de las niñas más destacadas del Centro Deportivo, ella desde hace 8 meses acude a practicar el boxeo debido a la influencia de su padre.

Hernández Rodas lamentó que instituciones gubernamentales no quieran apoyarlas, sin embargo, eso no significa un impedimento para poder intentar llegar a esta competencia nacional.

“Mal que no nos quieran apoyar, es triste. Pero estamos viendo la manera en cómo podemos ir, por eso lo hacemos nosotros mismos (…) Quiero ganar una medalla para mi estado”, comentó.

A su vez, Jorge Hernández indicó que estos jóvenes son diamantes en bruto para cualquier cazador de talentos, ya que mantienen un ritmo destacado en su categoría y por eso quieren acudir a la competición.

Además, en el marco de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Hernández reflexionó al decir que si los atletas mexicanos con ese nivel presentan deficiencias en su equipamiento, alimentación y participación, “ahora imaginarse en estos pequeños”.

“Sí buscamos la instancia, pero la situación del Estado es que no hay fondos, son muchachos talentosos y quieren salir adelante. Imagínate en esas competencias elites, donde no se ve el apoyo directamente de Gobierno, ahora estos chicos que son diamantes en bruto y que todavía no han sido descubiertos”, explicó.

El padre de familia mencionó que será esta semana que se mantendrán en este crucero para recaudar fondos antes del 12 de este mes, ya que es el día que se cierran las inscripciones.

Al ser dos competidores, una adolescente de 14 años y otro de 13, lo que pretenden recaudar son cuatro mil 500 de inscripción, mil 500 de pasajes, mil 600 por dos trajes de competencia y dos mil en zapatillas, todo este gasto es por cada participante, es decir, un aproximado de 20 mil pesos.

Por último, la joven boxeadora resaltó que el apoyo monetario no es el único que necesitan, ya que las empresas que quieran patrocinarlos donando alguno de los equipos que requieren pueden hacerlo.

“Hay que apoyar al talento chiapaneco, no los vamos a defraudar”, dijo.