JÃ³venes de Sinaloa reaccionan ante la emergencia: crean MÃ©xico Makers para donar caretas para el personal mÃ©dico

Jóvenes de Sinaloa reaccionan ante la emergencia: crean México Makers para donar caretas para el personal médico

A través de redes sociales jóvenes de Sinaloa se organizaron para imprimir caretas que donan a personal médico que atiende a pacientes con Covid-19. Urgen a la población los apoye con material y voluntarios para continuar la labor

Karen Bravo

05/04/2020 | 11:55 AM

Ante la emergencia sanitaria por Covid-19 jóvenes de Los Mochis, Culiacán y Navolato decidieron reaccionar para apoyar al personal médico que atiende a pacientes en la pandemia, y se sumaron a México Makers, una iniciativa que surgió en redes sociales para donar material sanitario.

Jesús Alberto Estrada Lizárraga es uno de los 25 jóvenes que está participando en la iniciativa en Sinaloa, explicó a Noroeste que la idea surgió a partir de lo que pasó en España con la escasez de caretas antisalpicaduras y que a partir de ahí la población tomó la iniciativa de diseñarlas y donarlas al sector salud.

“Es un diseño simple que estuvo rolando en internet, es una parte impresa en 3-D, la que es la parte de la visera a esta se le pone una hoja de material plástico transparente que es acetato, pet o lo que encontremos, la parte de atrás se pone desde una simple liga hasta un elástico”, detalló.

La iniciativa México Makers surgió a mediados de marzo en Sinaloa y de entonces a la fecha, los jóvenes han donado alrededor de 300 caretas antisalpicaduras y cajas para pacientes entubados, a personal sanitario que atiende la emergencia por coronavirus.

“Cualquiera que tenga una impresora 3-D disponible, ahí les van los diseños y adelante, pónganse a fabricar”, invitó Jesús Alberto.

Sin embargo, la labor de los jóvenes se está complicando porque existe carencia de materia prima para poder realizar las caretas, por lo que urgen a la población realizar donaciones en especie.

“Estamos viendo escasez de material, el acetato vamos a las papelerías y ya no tienen, no sé qué esté pasando, sí he visto que otras personas que las están vendiendo y nuestra labor más que nada es donarla a personal del sector salud”, detalló Jesús.

También solicitan voluntarios en Culiacán, Los Mochis y Navolato no solamente para la impresión sino para el empaquetado del material. En Mazatlán urgen colaboración porque no hay un enlace que pueda distribuir las caretas que elaboran.

“Sí nos están pidiendo y no tenemos alguien que esté ahí y que le podamos mandar de las que hagamos nosotros acá”, expuso.

“No solo se necesita una impresora para poder colaborar con nosotros, también se ocupa gente que limpiarlas, desinfectarlas, empacarlas, llevarlas, la impresión 3-D es solo una parte del proceso”, agregó.

Materiales que urgen:

Filamento PLA

Hojas de acetato 0.7 y 0.19 mm

Acrílicos de 3 mm y 4 mm

Cajas de acetato grosor 0.5 mm tamaño oficio o carta

Lámina de pet

Cloro para desinfectar las caretas

Materiales para empacar

Bolsas

Cajas

Contacto:

México Makers Sinaloa

Facebook

Instagram