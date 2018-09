JÃ³venes empresarios reflexionan sobre el fracaso en la Fuckup Night Vol. XVI

Jóvenes empresarios reflexionan sobre el fracaso en la Fuckup Night Vol. XVI

El evento fue organizado por el Consejo de Empresarios Jóvenes Sinaloa, delegación Mazatlán

Fernanda González

MAZATLÁN._ Cuatro empresarios jóvenes de diferentes ramos reflexionaron sobre el fracaso en la Fuckup Night Vol. XVI que organiza el Consejo de Empresarios Jóvenes Sinaloa, delegación Mazatlán.

En esta ocasión el evento se realizó en el Café Pacífico.

Los “fuckupers” de la noche fueron Jorge Dávila, Propietario de Rojo: Mármol y Granito;

Miguel White, socio propietario de los restaurantes Mariscos Todos Santos y Acá los Charros; Narda Maldonado, fundadora de la Agencia Dycom Publicidad, y Claudia Vega, Doctora especialista en Mindfulness psicoterapia y Nutrición.

El primero en compartir su experiencia fue Jorge Dávila, originario de Torreón. Relató que a temprana edad comenzó a salir de fiesta con sus amigos, pero también a trabajar en un negocio familiar.

“Me ayudó bastante siempre estarme relacionando con eso desde muy chico y aunque saliera de noche, no había sábado que no madrugara para ir al negocio familiar”, comentó.

Su recorrido hacia Rojo: Mármol y Granito, confesó, estuvo lleno de fracasos, pero también de experiencias que fortalecieron la relación con su familia.

Miguel White, empresaria de Mazatlán, fue quien continuó con sus experiencias, de cómo fue expulsado de la carrera Sistemas Computacionales y cómo trabajando en una tienda departamental se dio cuenta de su amor por la administración y finanzas, hasta crear los restaurantes Mariscos Todos Santos y Acá los Charros.

“Los fracasos son bueno, desde cualquier perspectiva, lo único malo que tienen es que te claves en un fracaso”, expresó.

La tercera en compartir travesía como emprendedora, Narda Maldonado, fundadora de la Agencia Dycom Publicidad, quien tras vivir 10 años de bonanza profesional, todo parecía venirse abajo en el 2010, cuando Mazatlán pasó por la peor racha de violencia e inseguridad.

En ese tiempo, dijo, las extorsiones estaban a la orden del día.

“Nadie quería anunciase, nadie quería que sus teléfonos aparecieran en mis diseños. Se fueron los barcos, el turismo, todas las empresas estábamos tratando de subsistir y algunas cerraron y hasta el momento”, comentó.

La última en participar fue Claudia Vega, quien vivía en Monterrey, pero tras el fallecimiento de su papá tuvo que regresar a Mazatlán y cuidar a su mamá y empezar desde cero. Así se desenvolvió en especialista en su empresa Mindfulness psicoterapia y Nutrición.

Sin embargo, tuvo que dividirse en dos para atender a sus 3 hijos y su trabajo.

“Me llené de hijos en dos años, lo que más me costaba trabajo era llegar a mi casa, ver a mis hijos dormidos y pues no había congruencia, además de que mi mamá estuvo ausente durante mi infancia y yo decía que eso no se iba a repetir”, compartió.

Las FuckUp Night son eventos que se realizan en todo el mundo, para dar espacio a emprendedores exitosos y que cuenten las situaciones de fracasos y aprendizajes que los llevaron al lugar en dónde están.