Juan Carlos Canizales aguantarÃ¡ lo mÃ¡s que pueda en estos tiempos de confinamiento

BEISBOL

Juan Carlos Canizales aguantará lo más que pueda en estos tiempos de confinamiento

El ex tolereto profesional dice que seguirá a pie firme en su empresa para no dejar desprotegidos a sus empleados

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Juan Carlos “Canelo” Canizales no únicamente incursionó en el beisbol por muchos años y con gran éxito, sino también es un empresario que le ha dado empleo a muchos mazatlecos.

Pero hoy en día, ante la emergencia sanitaria que tiene a toda la gente en confinamiento, el popular “Canelo” redobla esfuerzos lo más que se pueda para seguir apoyando a sus empleados pese a las bajas ventas por las que atraviesa.

“En la parte como emprendedor, como propietario de un restaurante, pues que te diré, estamos operando, pero con ventas muy bajas, tal y como lo he expresado anteriormente, voy aguantar hasta que yo pueda”, reconoció Canizales.

“Y lo voy a hacer por tener, por tratar de ayudar y proteger a los empleados que yo tengo, buscando que esto no los merme mucho y que también ellos tengan un pequeño ingreso, porque es imposible sostener esto cuando no hay venta, no hay entradas”.

El mazatleco, propietario de un restaurante de comida japonesa, desconoce qué medidas tomarán las autoridades en respaldo a ellos.

“No sé qué medidas va a tomar el gobierno en apoyos a las pequeñas y medianas empresas, pero yo me veré obligado a cumplir hasta donde yo pueda cumplir, y me va a doler mucho, porque es difícil la situación que se ve venir.

“Esperemos que todo esto pase rápido para que la economía se vuelva a reactivar y la gente empiece a salir de sus casas para poder trabajar y buscar el sustento”.

El ex jugador profesional de Venados de Mazatlán, Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán y Águilas de Mexicali espera con ansías que todo este problema generalizado finalice para que todo vuelva a la normalidad y poder disfrutar de nueva cuenta el beisbol y todos los deportes.