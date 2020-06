Juan Carlos Gamboa se siente bien física y anímicamente

El estelar campo corto de los Diablos Rojos del México entrena en Los Mochis para ponerse al 100 por ciento

Noroeste / Redacción

10/06/2020 | 10:48 AM

CIUDAD DE MÉXICO (diablos.com.mx)._ Para el estelar campo corto de los Diablos Rojos del México, Juan Carlos Gamboa, el estar entrenando en casa de manera responsable le permitirá a él y a sus compañeros llegar prácticamente al 100 por ciento al llamado de la nueva pretemporada escarlata, faltando sólo pulir las cuestiones de beisbol y timing para batear.

Juan Carlos se encuentra entrenando en Los Mochis, Sinaloa, y se ha mantenido entrenando desde la suspensión de la pretemporada.

- ¿Cómo te sientes física y anímicamente en estos momentos cuando sabes que ya hay fecha probable para la temporada?

“Físicamente nos encontramos muy bien, nos hemos estado cuidando tanto en la alimentación, la salud, hemos estado haciendo mucho ejercicio para estar en óptimas condiciones para el próximo llamado de la pretemporada, y anímicamente estamos ansiosos porque esto empiece y optimistas de que vaya a haber una temporada más de Liga Mexicana y esperemos que pronto sea el llamado para reportar al campo de entrenamiento”.

- ¿Qué ejercicio o rutina haces para mantenerte en forma?

“Diariamente nos mandan una rutina de ejercicios para nosotros no perder el ritmo, para estar en óptimas condiciones para cuando se haga el llamado a la pretemporada y no llegar en cero al campo de entrenamiento. Hemos estado haciendo mucho cardio, y hemos estado tratando de hacer mucha fuerza en las piernas y en los brazos para estar al 100 por ciento, lo combinamos con alimentación para no perder la forma”.

- ¿Qué responsabilidad representa prepararse en casa?

“Prepararse en casa es una responsabilidad muy grande, ya que todo está en uno, en hacer las cosas bien, hemos estado haciendo las cosas al 100 por ciento diariamente, para estar en una buena forma física y como persona trazarse eso en mente, el estar al 100 por ciento mostrarse en una mejor forma física y para rendir mejor en el terreno de juego y ayudar al equipo lo mejor que se pueda”.

- ¿Cuánto tiempo crees que necesitarás para estar al 100% en cuanto seas llamado?

“Nosotros como jugadores profesionales normalmente ocuparíamos un mes, mes y medio para estar al 100 por ciento para una temporada de más de 100 juegos, pero en este caso es una ocasión especial y por la situación que se está viviendo en el país, si hay una temporada corta o mini temporada con los ejercicios que hemos estado haciendo aquí en casa y con todo el tiempo que tenemos haciendo ejercicio con unos 20 días nosotros podríamos ponernos al 100 por ciento, ya que sería nada más poner en práctica las jugadas de equipo y agarrar el timing nosotros como bateadores, y los pítchers hacer sus ajustes en sus lanzamientos, más que nada ponernos al 100 por ciento con lo que es beisbol de lleno”.

Juan Carlos Gamboa dejó este mensaje para la afición escarlata: “Un gran saludo y muchas bendiciones a toda la afición de los Diablos Rojos que nos han estado apoyado a lo largo de nuestra carrera, y esperamos verlos pronto en el estadio allá en la Ciudad de México, esperemos que esto se controle pronto esta pandemia que está ocurriendo en el mundo, para podernos ver en el Estadio Alfredo Harp y disputar una temporada más de Liga Mexicana en nuestra carrera, esperando que todos se encuentren bien en casa y aprovechando para pedirles que se cuiden y que se mantengan en casa para pronto salir de esta situación que estamos viviendo que es muy difícil, muchas bendiciones, saludos a toda la afición de los Diablos y esperamos vernos pronto”.