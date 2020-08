Juan Carlos I comunica a su hijo, el Rey Felipe VI, que abandonará España para proteger su legado y dignidad

A través de un comunicado, la casa real de la Zarzuela, señala que el Rey Felipe VI desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional al servicio de España

Noroeste / Redacción

03/08/2020 | 12:34 AM

Juan Carlos I de España -quien fue rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación a la Jefatura del Estado- le comunicó a su hijo Felipe VI, a través de una misiva, que abandonará dicho país europeo para "proteger su legado y su propia dignidad como persona".

En su carta dirigida a Felipe VI, el rey emérito señala que "con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública" que generan "ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones".

Además, Juan Carlos de Borbón, de 82 años, le indica a su hijo en la misiva que "guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España".

A través de un comunicado, la casa real de la Zarzuela, señala que el Rey Felipe VI desea remarcar la "importancia histórica" que representa el reinado de su padre, "como legado y obra política e institucional al servicio de España y a la democracia", y al mismo tiempo, "reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra constitución y del resto del ordenamiento jurídico".

Amparado por el artículo 56 de la Constitución española, bajo el que supuestamente realizó negocios irregulares con fundaciones offshore, Juan Carlos de Borbón -que en agosto de 2019 se realizó una operación a corazón abierto para implantarse un triple bypass- no tiene una buena relación con su hijo.

Impedido por la ley, Felipe VI no puede despojar a Juan Carlos I del título de Rey emérito o no, pero sí podría decidir que su padre no residiera en la Zarzuela, un recinto pagado por todos los contribuyentes españoles, propiedad de Patrimonio Nacional.

Sería su única penalización, más allá de la económica, por que su hijo le retiró la asignación que recibía de la partida de los presupuestos generales del Estado.

-Con información de La Vanguardia