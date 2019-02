Juan Carlos Osorio deja a la selecciÃ³n paraguaya

Juan Carlos Osorio deja a la selección paraguaya

El colombiano dice que se va por razones familiares

Sinembargo.MX

ASUNCIÓN._ El colombiano Juan Carlos Osorio anunció que deja el cargo de seleccionador de Paraguay, tras cinco meses de su fichaje, por “razones familiares propias desafortunadas”.

“No puedo continuar en el cargo como seleccionador nacional de Paraguay por razones familiares propias desafortunadas”, dijo el entrenador en una rueda de prensa, en Asunción.

Por su parte, el presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol (APF), Robert Harrison, dijo que la decisión se tomó de “mutuo acuerdo”.

Osorio se hizo cargo de la Albirroja el pasado septiembre con el objetivo de llegar a lo más alto en la Copa América Brasil 2019 y clasificar a la selección al Mundial de Qatar 2022.

“Con mutuo acuerdo con la APF y por razones familiares propias no puedo continuar en el cargo como seleccionador de Paraguay. Me gustaría agradecerles su apoyo a todos, primero al señor Harrison y a todos los paraguayos que nos hicieron sentir muy cómodos estos 5 meses”, indicó por su parte Juan Carlos Osorio, ex técnico de la Selección Mexicana.

“Y obviamente a los medios. Y por encima de todo, a los jugadores con los que tuve el gran honor de trabajar, de conocerlos y competir en un juego con la selección. Mi gestión fue corta, pero agradecido por la gran oportunidad. Fue un orgullo para mí dirigir a la selección paraguaya. Deseo lo mejor a todos y cada uno de todos, y sobre todo, en el tiempo que viene les auguro muchos triunfos por el muy buen grupo de jugadores que vienen consolidándose a nivel nacional e internacional”.

Frente a la insistencia de los motivos por los que abandonó la Selección de Paraguay, Juan Carlos Osorio dijo que “no es prudente ni necesario discutir mi vida familiar en público”.