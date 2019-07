Juan Collado Mocelo, abogado de Romero Deschamps y de PeÃ±a, es detenido por la FGR en CdMx

Juan Collado Mocelo, abogado de Romero Deschamps y de Peña, es detenido por la FGR en CdMx

La fiscalía detalla que fue por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Juan Collado Mocelo, abogado de Carlos Romero Deschamps, fue detenido esta tarde por elementos de la Fiscalía General de la República en un restaurante de la Ciudad de México.

En un comunicado difundido esta tarde, la Fiscalía General de la República confirmó la detención del litigante y detalló que fue por “su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Indicó que el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo del Juez de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento, el cual fue ejecutado por policías federales ministeriales.

El documento precisa que la detención se realizó en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, sin uso de la violencia ni afectación a terceros y que se dio “con pleno respeto a sus derechos humanos”.

De acuerdo con información difundida en medios nacionales, Collado fue detenido por una orden de aprehensión liberada en su contra en Querétaro y habría sido detenido en el restaurante Mortons, ubicado en la lujosa zona de las Lomas de Chapultepec.

Es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas, el ex Gobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto.

Juan Ramón Collado Mocelo es egresado de la Universidad Panamericana y proveniente de la dinastía de importantes figuras del derecho del país, actualmente esposo de la actriz de Televisa Yadhira Carrillo.

El 18 de mayo, la boda por el civil de María del Mar Collado Dot, hija de Juan Collado Mocelo, causó revuelo por la presencia de Enrique Peña Nieto y su pareja Tania Ruiz.

El banquete tras el enlace religioso se llevó a cabo en la Hacienda Jajalpa, Estado de México.

La prensa resaltó la lista de invitados de la clase política –parecida a quienes asistieron en abril al cumpleaños 70 del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– como el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el Gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, el Ministro Eduardo Medina Mora, el ex Secretario de Salud José Narro, el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, entre otros.

De acuerdo con información de Líderes Mexicanos, Collado Mocelo fue abogado del ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid.

También defendió al empresario Carlos Ahumada en 2004, y fue representante legal de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Juan Collado fue quien se encargó del divorció de Angélica Rivera y el ex Presidente Enrique Peña Nieto, matrimonio que duró cinco años.