Tendencias en redes sociales

Juan de Dios Pantoja es hospitalizado tras agredir a un acosador

El hombre, que se identifica como Augusto Hernández en Tiktok, enviaba mensajes acosando a su esposa Kimberly Loaiza, a su prima Mont Pantoja, pero la gota que derramó el vaso fue cuando se dirigió a su hija Kima, que tiene dos años

Fernando Espinoza

El youtuber mazatleco Juan de Dios Pantoja se volvió tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer, y que el mismo compartiera videos, de una golpiza que le propinó a un supuesto acosador de Internet.

Y es que el también cantante le “puso un cuatro”, una trampa, a quien se hace llamar Augusto Hernández en Tiktok, luego de que este hiciera declaraciones de que quería tocar la cintura de Kimberly Loaiza y también a su hija Kima.

Augusto Hernández, es 'el acosador' según afirma Juan de Dios Pantoja.

“Espero que ese cabrón la piense dos veces para volver a meterse con mi familia, y no solo con mi familia, con cualquier chica, con cualquier mujer”, dijo Juan de Dios Pantoja a través de sus historias de Instagram, donde se ve desde un cuarto de hospital con la mano y parte del brazo enyesado, pues dijo se fracturó los nudillos.

“No se vale que acosadores como él estén libres, que la autoridad no haga nada, es por eso que yo tuve que hacer algo, se que está mal, no es lo correcto pero me desespera que no puedan hacer algo, con esa gente”, continúa diciendo.

Además puso los videos de Augusto donde hace sus amenazas en Tiktok. Todo empezó cuando Juan de Dios quiso defender a otras Tiktokers que fueron acosadas por este hombre.

“Juan de Dios Pantoja quiere defender lo indefendible, pues voy por ti, voy por tu hija, voy por todos, Kimberly Loaiza por por esa cintura tan hermosa que tienes”, dice Augusto en los videos.

Lugo Juan de Dios escribió en Twitter “Un hombre que no defiende a su familia, no es hombre",

Tras la golpiza el afectado salió a decir, "La verdad no los voy a engañar, sí pasó lo que tenía que pasar. Aquí están los golpes, no es fake, no es como lo del Rey Grupero. La mano con la que está enyesado Juan de Dios no es con la que me pegó, es con la otra, pero de todas maneras sí fue real", agregó “No voy a llorar, porque, como se lo dije ahí, merezco esto por ser un mal padre, una mala persona. Muy bien por Juan de Dios, por defender a su familia".