Polémica en redes sociales

Juan de Dios Pantoja reta de nuevo al acosador que golpeó este fin de semana

El youtuber mazatleco dice que esperará a que se recupere de mano para meterse a un ring con Augusto Hernández

Fernando Espinoza

Juan de Dios Pantoja dio nuevas declaraciones en las arremetió en contra de Augusto Hernández, el acosador a quien golpeó este fin de semana, con la excusa de que defendía a su prima Mont Pantoja, a su esposa Kimberly Loaiza y a su pequeña hija, Kima.

JD, como se conoce en las redes, ya se encuentra en casa tras su recuperación, y aunque fue operado tras la pelea con Hernández, aseguró que en unos meses volverá a enfrentarse con él.

El influencer compartió en sus redes sociales que no hizo daño a Augusto Hernández, porque este le pidió piedad.

“Ya cuando lo ves suplicando, da lastimita porque tampoco soy un maldito, no soy un monstruo, tengo mi corazón... es una acosador y se merece eso y más”, explicó el youtuber.

Agregó que durante estos días ha recibido invitaciones del acosador de TikTok para volver a pelear, lo que podría llevarse a cabo en algunos meses, cuando ya esté completamente recuperado del brazo que le operaron.

“Ese tipo quiere fama a costa de lo que sea... si yo me recupero en unos mesesitos y nos metemos en un ring, a un gimnasio o algo y el señor me firma que no va a andar llorando por cualquier daño, la película va a cambiar totalmente, porque le voy a dar como se lo merecía, yo no le tengo miedo”, indicó.

En cuanto a su lesión en el brazo que él mismo la provocó al golpear uno de los huesos en la cara de Augusto Hernández, además dijo que iba preparado con gente por si algo salía mal. Por otro lado, Augusto no ha puesto denuncias al respecto, lo que ha levantado rumores de que el pleito estuvo arreglado.