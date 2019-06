Juan Francisco Palencia renuncia a Lobos BUAP

El DT toma la decisión por falta de refuerzos para su equipo

Noroeste / Redacción

Juan Francisco Palencia anunció que desde este día deja de ser técnico de Lobos BUAP al no ver un proyecto deportivo serio de parte del equipo poblano.

Horas antes, en entrevista para Súper Estadio de Televisa Deportes, el estratega ya había dejado en claro que no contaba con contrato y que la directiva no le había cumplido, al momento, con el tema de refuerzos.

“Yo no me puedo presentar sin un contrato y peor aún, porque una de las condiciones que yo tenía para renovar era que tuviera jugadores y se van a presentar cuatro o cinco futbolistas más los de la filial. No hay un día limite, simplemente más allá de lo económico, es ver un proyecto deportivo y en este momento yo no lo veo”.

Horas después, para ESPN, el técnico dio a conocer la decisión de dejar al cuadro licántropo.

“La principal razón por la que no continúo en Lobos es porque pedí una lista para que firmaran jugadores que teníamos como base, el año pasado y que eran la columna vertebral y no han llegado a un acuerdo; vamos tarde para empezar una pretemporada. El martes pasado que habíamos planificado ya arrancábamos entrenamientos, soy una persona muy metódica, profesional y por eso decido hacerme a un lado; la visión de los dos no es la misma”.

Palencia tuvo palabras para Manuel Lapuente, quien es parte de la directiva de Lobos BUAP.

“Siempre estuvo respaldándome, me dejaba tomar decisiones y estoy muy agradecido por la oportunidad, pero es momento de separarme y estar cada uno con sus proyectos deportivos”.

Lobos BUAP retrasó el inicio de la pretemporada para el 10 de junio por falta de jugadores, ya que la mayoría eran préstamos.

(Con información de Televisa Deportes)