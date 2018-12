Juan Luis GonzÃ¡lez AlcÃ¡ntara CarrancÃ¡ es el nuevo ministro de la SCJN

Juan Luis González Alcántara Carrancá es el nuevo ministro de la SCJN

En segunda ronda, obtiene la mayoría de votos para llegar a la Corte

noroeste.com

Con 114 votos a favor, el pleno del Senado de la República eligió este jueves a Juan Luis González Alcántara Carrancá, como nuevo ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por un periodo de 15 años, para sustituir a José Ramón Cossío Díaz.

La elección del nuevo ministro se dio en una segunda ronda, debido a que en la primera no se alcanzó la mayoría calificada. Antes, durante su comparecencia, González Alcántara Carrancá ofreció aportar un enfoque humano a la SCJN.

"Mi visión es la de una Suprema Corte, no solamente competente y talentosa, sino ante todo, una Corte humana. Una Corte capaz de empatizar con quienes acuden a ella y de atender a sus necesidades, anhelos y convicciones específicas", planteó el ahora nuevo ministro en su exposición ante el Pleno de la Cámara alta.

González Alcántara Carrancá afirmó que la justicia es un ingrediente ineludible de la paz y la Suprema Corte, a través de sus resoluciones, debe contribuir afianzar la tranquilidad y la paz de la República. Asimismo, dijo que comparte la profunda convicción de que México no debe vivir en "Estado de guerra".

El ahora nuevo ministro de la SCJN señaló que pensar en la justicia en el Siglo XXI, implica pensar en las nuevas crisis económicas y políticas. "Lo que la justicia le exige a la Suprema Corte es entender que están en juego cuestiones estructurales que alcanzan a las reglas e instituciones dominantes de los principios que las organizan", abundó.

Asimismo, González Alcántara Carrancá dijo que la Suprema Corte debe corregir los modos en que la humanidad se relaciona con su entorno ambiental y aseguró que el país no debe dar ni un paso atrás en la progresividad de los derechos humanos.

"En México no se puede renunciar a la libertad sin renunciar a la condición humana. Este peligro es siempre actual pues las sociedades modernas abdican de la libertad cuando se les ofrece mayor seguridad o prosperidad económica. No debemos perder de vista, en México lo sabemos bien, que la libertad es el goce pacífico de la independencia. Cuando hablo de libertades, hablo de las libertades de todos y sobre todo y, por serlo, de las libertades de las minorías", señaló el nuevo ministro.

González Alcántara es Investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Especialista en Finanzas Públicas y Doctor en Derecho, con mención honorífica, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Magistri in Artibus, por The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, así como Master en Derecho Civil y Familiar por el Departamento de Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En 2013, Ana María Orozco Castillo reveló que procreó dos hijos -que sufren de autismo- con Genaro Góngora Pimentel, otro simpatizante de López Obrador. El medio electrónico Aristegui Noticias informó entonces que el magistrado González Alcántara Carrancá ayudó al ex ministro de la SCJN, a reducir la pensión de los menores y luego quitarle los niños a su madre, a quien posteriormente acusó de fraude para que la encarcelaran.

Cuando el caso se hizo público, la mujer había pasado un año en prisión, motivo por el que acusó de tráfico de influencias y señaló directamente a González Alcántara, el aspirante propuesto este jueves por López Obrador para ser ministro de la Suprema Corte.

"El día de hoy voy a enviar al Senado de la República una terna para sustituir al magistrado José Ramón Cossío Díaz, debido a que el artículo 95 y 96 de la Constitución marca la facultad del ejecutivo presentar una terna", indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 6 de diciembre, durante su conferencia matutina.

"Les tengo confianza, son gente honesta, son abogados, de primer orden, los tres, dos mujeres y un hombre, pero los senadores también van a decidir libremente. Pero también estamos en el terreno de lo inédito, también para los que se la pasan diciendo que no hay cambios", abundó el presidente.

"En este caso, ¿cuál era la costumbre en estos casos? iba a una terna, que ya se sabía cuál era, porque el poder de los poderes, enviaba una terna y todo el procedimiento era una farsa. Ahora no, la línea es que no hay línea", aseguró López Obrador.

"El Senado decidirá libremente, y eso nunca había pasado en los tiempos recientes, en la historia modera, entonces sí, es interesante lo que estamos viviendo", aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también adelantó que en su momento enviará la terna respectiva para nombrar a los Fiscales General y Anticorrupción.

"No vamos a mentir, no vamos a traicionar, y como estamos en el terreno de lo inédito, hay muchos que dicen '¿será?', que hay mano negra, vamos a acabar con la politiquería. Hay libertad completa, no ha línea, no hay indicación, para los diputados y senadores, y los que todavía lo duden, pues que se vayan acostumbrando", abundó el presidente.

"Las características que deben tener los jueces: deben ser mujeres y hombres íntegros, que actúen con absoluta libertad, que no sean serviles con nadie, que no estén al servicio de grupo de intereses creados, que sean honestos", indicó el mandatario nacional.

"Y que en este caso, apliquen el criterio de los liberales del Siglo XIX, que fue el período de la República restaurada, que hubo democracia, equilibrio de poderes. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie", dijo López Obrador.