Juan Manuel Godoy, celebra en su mundo de aviones

El pequeño, quien padece autismo, es sorprendido por el director general de la aerolínea Volaris, con un regalo especial en su cumpleaños número 5

Leopoldo Medina

Culiacán._ A sus 5 años, Juan Manuel Godoy es un aficionado de los aviones, sobre todo por los de la línea aérea Volaris, por lo que para su quinto cumpleaños, el pequeño fue sorprendido por el director general de esa empresa, Enrique Beltranena, quien le hizo un regalo especial.

Iris Godoy, mamá del pequeño, comentó que su hijo es un niño con autismo y que desde hace tiempo empezó a desarrollar diversas capacidades, además de mostrar una gran pasión por los aviones, por lo que su fiesta para su quinto cumpleaños fue con ese tema.

“Hice un video de la fiesta y subí a Twitter, etiquetando al CEO de Volaris, Enrique Beltranena, mostrando a su más grande fan. La sorpresa fue que él contestó el video, invitando a mi hijo a las oficinas centrales de la aerolínea, donde le regalará su primera gorra de piloto”, señaló Godoy.

Compartió además, que Juan Manuel, desde los 3 años, ha mostrado una gran capacidad para aprender, conociendo gran parte de las banderas de los países, así como de las capitales, pero no solo eso, también es un YouTuber al tener su propio canal llamado “El mundo azul de JuanMa”.

Godoy, previendo que Juan Manuel conforme se desarrolle vivirá experiencias nuevas, prepara un tutorial para él, evitando caiga en reacciones de pánico a algo desconocido, actividad que hizo cuando el pequeño viajó por primera vez en avión, narrando todo el proceso que viviría desde su llegada al aeropuerto, hasta el aterrizaje y destino.

“A través de los tutoriales, él va capturando toda la información en su memoria, por eso se hizo fan de la aerolínea y ahora, cualquier avión que tiene, dice que es de Volaris y todo lo que crea lo hace enfocado a esta aerolínea”.

En su honor

La empresa, comentó Iris, ha sido especial con Juan Manuel, incluso hay un avión que lleva su nombre, además de que es invitado a controlar los más de 400 vuelos que salían del aeropuerto, esto antes del aislamiento que se vive a causa del coronavirus, además de enviarle al pequeño un lego con la marca de la aerolínea y la oportunidad de visitar, ya que termine la pandemia, un museo de la marca.

“Juan Manuel nos ha enseñado mucho como familia, él llegó con instrucciones no muy claras para una mamá primeriza, su autismo nos ha mostrado a cómo volar sobre un cielo diferente, un cielo azul, el color del autismo, él es nuestro piloto, nos guía y enseña cosas que jamás imaginamos, porque no hay un manual de instrucciones para papás con hijos autistas”, resaltó Godoy.

Actualmente acude a terapias a la Asociación Sinaloense de Autismo, donde trabaja el tema de la socialización, que aprenda a comunicarse con otras personas, entre otras actividades.

“Del miedo que tuve al principio nació el amor y la gran lección que me da mi hijo cada día, que cualquier situación por más difícil que pueda aparecer, si se enfoca en resolverla, te puedes llevar muchas sorpresas, como me las he llevado yo con él”.

