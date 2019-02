Juan Martin del Potro es baja del Abierto Mexicano de Tenis

El tenista argentino se resintió de la lesión de la rodilla derecha

Noroeste / Redacción

El argentino Juan Martín del Potro, actual campeón del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, anunció su baja del torneo debido a que se resintió de la lesión de la rodilla derecha que le aquejaba.

Luego de caer en los cuartos de final en Delray Beach ante el estadounidense Mckenzie McDonald, Del Potro dio a conocer su decisión de no asistir al Abierto de Acapulco por precaución.

“Es muy difícil jugar de esta forma. Aún no puedo correr al cien por ciento y tendré que tomar un receso mucho más largo de lo esperado. Realmente quería viajar a Acapulco y defender el título, pero los doctores me han sugerido que tome precauciones si quiero regresar a mi mejor nivel. Agradezco mucho los mensajes y el apoyo que el público mexicano siempre me ha dado. En la semana me hicieron reír mucho con el video de Thor y estaba muy emocionado por volver, pero mi situación actual no es la óptima para jugar. Espero poder regresar el próximo año ya que el Abierto Mexicano, es un torneo muy importante en el calendario”, expresó el argentino.

El director del Abierto de Acapulco, Raúl Zurutuza, lamentó la ausencia del actual campeón del torneo.

“Es una verdadera pena. Tanto él (Del Potro), su equipo y nosotros estábamos muy ilusionados por verlo jugar nuevamente en Acapulco, pero la realidad que este tipo de situaciones son ajenas a toda planeación previa y debemos comprender que al final, los tenistas son seres humanos y así es la vida en el tenis. Sé que Juan Martín es un hombre que ama este deporte y que trabaja muy duro día a día para recuperar su mejor forma”, expresó.