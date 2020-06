Juan Pablo LÃ³pez y su debut de ensueÃ±o con Tomateros de CuliacÃ¡n

Juan Pablo López y su debut de ensueño con Tomateros de Culiacán

El lanzador arrancó con el pie derecho su carrera en Liga Mexicana del Pacífico

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Talento, empeño y disciplina llevaron al novato Juan Pablo López a iniciar con el pie derecho su carrera en Liga Mexicana del Pacífico (LMP), luego de una excelente campaña como relevista de los actuales campeones, los Tomateros de Culiacán.

Vestir de guinda y defender la causa culichi desde el montículo, representa mucho para el pelotero de 21 años.

“Significa muchísimo ya que fue el equipo que confió en mí para darme la oportunidad, y defender a un equipo que es muy reconocido, tan fuerte a tal nivel, significa mucho para mí poder ser parte de este equipo”, confiesa.

El zurdo tuvo su debut con los guindas el 15 de octubre del 2019, y lo hizo en el primero de la serie contra los Yaquis de Ciudad Obregón. Retiró dos outs sin recibir daño y ponchó a un contrario.

“Lo describiría como el mejor día de mi vida hasta el momento, la verdad fue un día inolvidable, lo disfruté muchísimo, recuerdo que cuando estaba en el bullpen que recibieron la llamada que decía: 'pon a calentar a Juan Pablo', desde ahí se me empezó a subir la adrenalina y dije bueno, éste será mi día, éste es mi momento y a disfrutarlo, no estaba nervioso me sentía muy bien de energía, tanto que podría decirte que cuando subí a la loma sentía que tenía el cátcher a dos metros, me sentía confiado conmigo mismo”.

López aportó a la causa del decimosegundo título de Tomateros con 15 relevos, en los cuales acumuló 13.2 innings con una microscópica efectividad de 0.66.

“Fue algo muy especial, son los planes de cada uno como jugador llevar a su equipo al campeonato, pero claro que el quedar campeón no es solamente de un pelotero sino de todo el equipo, y la verdad me siento contento de hacer aportado mi granito de arena para que nuestro equipo haya sido campeón”, comenta al respecto.

El lanzador asegura que, aunque adaptarse al rol de relevista no fue sencillo, su esfuerzo lo llevó a obtener grandes resultados en su campaña debut.

“Primeramente gracias a Dios y gracias a mi empeño, mi disciplina, créeme que no fue nada fácil para mí ser relevista porque normalmente soy inicialista, pero gracias a Dios nos pudimos adaptar a tiempo y gracias a Dios se dieron los resultados”.

Asimismo, ante la confianza que el mánager Benjamín Gil le brindó para resolver momentos clave, el oriundo de Guasave, Sinaloa, comparte sus impresiones.

“Me siento muy bien y muy confiado, porque cuando alguien confía en mí eso me da más confianza para sacar out en esas situaciones apretadas, y me siento muy contento de que Benjamín me haya tomado en cuenta para ese tipo de situaciones y que haya confiado en mí muy rápido”.

Actualmente, López pertenece a la organización Houston Astros en el mejor beisbol del mundo. En 2019 participó en Clase A corta y media, con récord de 3-4 y una ERA de 3.55, tras 5 aperturas y 9 participaciones como relevista.