Juan Pablo VigÃ³n no quiere dejar al Atlas en problemas de descenso

Juan Pablo Vigón no quiere dejar al Atlas en problemas de descenso

El capitán de los Rojinegros podría salir al final del torneo

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ El volante y capitán de los Rojinegros del Atlas, Juan Pablo Vigón abre las puertas del club para una eventual salida al final de este torneo y dejó en manos de la dirigencia su futuro, además de señalar que tiene altas expectativas para lo que vendrá.

“No te voy a decir que no he leído redes sociales, pero hoy estoy cien por ciento comprometido con Atlas, quiero cerrar de la mejor forma este torneo, regalarme una alegría a mí y la afición. Sé y estoy consciente del siguiente torneo que vendrá para Atlas y a mí me queda apoyar lo más que pueda al Atlas para sacar estos tres puntos y en un futuro, no sé qué decida la directiva. Yo quiero dejar en otra situación al Atlas, ahora sólo pienso en ganarle al Monterrey y después Dios dirá qué suceda”, expuso.

Vigón, quien se ganó el gafete de capitán al ser el canterano de mayor experiencia en el club, suena como una opción para reforzar a Cruz Azul de cara al próximo torneo Apertura 2019.

“Siempre soy crítico conmigo mismo, por ahí hubiera querido otra situación para mí y el equipo, de que me lo gané o no pues siempre me entrego y trabajo, fuera de la cancha creo que me hice buen profesional. Mis aspiraciones son altas y a donde me lleve el trabajo estaré tranquilo y feliz para poder alcanzar metas importantes para mí”, agregó.

También dejó en claro que preferiría irse de la institución en circunstancias diferentes y no con el Atlas peleando en los últimos puestos de la clasificación porcentual, en donde actualmente Atlas se vislumbra como el último a arrancar para el próximo torneo en virtud de los resultados de Chivas y Querétaro en la última jornada.

“No me gustaría dejar así al Atlas, me gustaría estar en otras circunstancias, y si debo ser el primero en defender la tabla porcentual daré todo para estar en otras circunstancias”, aclaró. De cara al próximo torneo, opinó también que Atlas debería reforzarse “con gente de experiencia que sepa manejar en los jóvenes, confío en la gente de fuerza básicas con una buena camada metiendo presión, ya se vieron los debuts y Jairo es uno de ellos. Con buenos referentes creo que podríamos ver a un Atlas más dinámico que tenga buen manejo de la pelota y que se pueda meter rápido a pelear por los primeros puestos”, concluyó.