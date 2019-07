Juan Rivera aclara rumores sobre supuesta relaciÃ³n de Jenni Rivera con el narco

Juan Rivera aclara rumores sobre supuesta relación de Jenni Rivera con el narco

El hermano de la cantante rompió el silencio sobre los rumores de que Jenni estaba vinculada con el crimen organizado

Noroeste / Redacción

Los rumores de la supuesta relación de Jenni Rivera con gente del narcotráfico surgieron tras la muerte de la cantante luego de que se deplomara la avioneta en que viajaba junto con su equipo de trabajo.

Todo había quedado en rumores hasta que en días recientes trascendió que “La Diva de la Banda”, habría tocado en fiestas de narcotraficantes y que incluso en una en donde estuvo presente Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, fue golpeada y obligada por el líder del crimen organizado, a que le practicara sexo oral, según publica el diario Vanguardia en su portal de internet.

En medio de todos esos rumores, el hermano de Jenni, Juan Rivera, habló sobre el tema en el programa matutino “Sale el Sol”, en donde dijo que no le toma importancia a ese tipo de comentarios respecto a su hermana.

Yo no le tomo importancia a cosas así. No le tomo importancia a comentarios que hagan; he leído de eso, pero jamás he visto que él (La Barbie) lo diga, o que él diga con su boca o que haga una declaración”.

Según la publicación del diario, en cuanto a los supuestos nexos de la cantante con el crimen organizado, su hermano afirmó que no cree en esos rumores.

El tiempo de Dios es perfecto y mi hermana tenía un ciclo aquí que cumplir y lo hizo, y el 9 de diciembre Dios lo tenía marcado para que ella se fuera con él”.