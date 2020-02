BEISBOL

Juan Soto no da nada por sentado en el 2020

El dominicano dice que la mentalidad de los Nacionales de Washington debe ser la misma del año pasado, cuando ganaron la Serie Mundial

Noroeste / Redacción

WEST PALM BEACH, Florida._ ¿Cómo cambia la mentalidad a la hora de llegar al campamento primaveral, luego de dar cinco jonrones en una postemporada en la que ganaste la Serie Mundial?

En realidad no cambia mucho.

“Es la misma mentalidad: Tienes que hacer el equipo”, dijo el lunes el dominicano Juan Soto.

¿De verdad tiene dudas? El año pasado, Soto lideró a su equipo con 34 jonrones (igualado con Anthony Rendón) y dejó promedios de .282/.401/.548 antes de su impresionante mes de octubre, en el que tuvo .927 de OPS y 14 remolcadas. Sin embargo, el quisqueyano de 21 años ve como una competencia su puesto en los jardines, no como algo garantizado.

“Voy a pelear por mi puesto”, dijo el oriundo de Santo Domingo. “Voy a seguir trabajando fuerte, jugando béisbol de la mejor manera porque hay muchos jugadores nuevos, y muchos jardineros. No quieres sentirte muy cómodo en el equipo si quieres seguir. Vengo a ganarme el puesto, por eso estoy aquí”.

Soto tendrá la oportunidad de ser uno de los pilares ofensivos de los Nacionales, especialmente con el equipo intentando llenar el vacío dejado por Rendón, quien firmo en la agencia libre con los Angelinos. Su actitud de “tener que ganarse todo” es algo que le agrada a su manager Dave Martínez.

“Me gusta que esté pensando así”, dijo Martínez. “Cuando hace esos comentarios sé lo que piensa. Eso es algo bueno. Dicho todo eso, él va a estar en el jardín izquierdo. Luce muy bien”.

Para continuar mejorando, Soto se está enfocando en su swing, en cómo reaccionar con dos strikes, en la defensa y en el corrido de bases. Está asegurándose de descansar su cuerpo con la misma rutina que utilizó el año pasado. Soto quiere mejorar todos los aspectos de su juego porque “todo ayuda al equipo a ganar”, dijo. No un aspecto en particular.

Soto tiene el potencial de ser uno de los nombres más importantes del juego. Ya está en una compañía élite para su edad. Sólo siete jugadores en la historia del beisbol –Mike Trout, Jimmie Foxx, Ted Williams, Rogers Hornsby, Ty Cobb, Mel Ott y Mickey Mantle—han bateado mejor que él a los 21 años.

“Habiendo compartido con él por año y medio, sé quién es y lo que está tratando de hacer”, dijo Martínez. “Sé que quiere ser el mejor”.

Durante el receso de temporada, Soto aprendió de aquellos que han jugado en las Mayores antes que él. Aunque no dio nombres, compartió el impacto de sus palabras.

“Vi a varias leyendas en la República Dominicana”, dijo. “Siempre se me acercan como si fueran mi padre, y me siento orgulloso de eso. Se siente increíble. Cada consejo que me dan se siente bien. Están tratando de ayudarme y eso lo aprecio”.

Soto no está dejando que el éxito del año pasado altere su trabajo.

Pero hay un cambio del cual sí se siente orgullo.

“Somos campeones”, dijo. “Esa es la diferencia. Ahora somos campeones. Nos sentimos bien y felices de regresar, para demostrar que podemos hacerlo de nuevo”.