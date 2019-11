Juanes: Hay muchas razones para estar indignados

El cantante colombiano, pionero en llevar el descontento social a la música pop lationamericana, presenta Más futuro que pasado, su nuevo disco.

Noroeste / Redacción

Fue bautizado como “el Bono latino” por su compromiso social. Siempre se moja, levanta pasiones y odios.

El colombiano Juanes, desde su residencia en Miami, atiende esta entrevista el mismo día que en su país los ciudadanos toman las calles en un paro nacional histórico que recuerda a las recientes revueltas en Chile o Ecuador.

“Hay muchas razones para estar indignados pero es importante manifestarse sin violencia”, dice el artista de 47 años, que vivió en su adolescencia los años más duros del narcotráfico en su ciudad, Medellín.

Aunque el motivo de esta entrevista es hablar sobre el momento dulce que atraviesa en su carrera, con la salida de su disco Más futuro que pasado (Universal Music) y el reconocimiento hace unos días como Persona del Año en los Grammy Latinos, la turbulenta actualidad en Latinoamérica se adueña de la conversación.

--¿Cuál es su postura respecto a las protestas ciudadanas que están sacudiendo la región?

--Siento que existe una desconexión de todos los gobiernos latinoamericanos frente a las necesidades reales del pueblo. Es importante que la gente se manifieste para pedir más atención de los que mandan. Durante mucho tiempo las cosas han estado mal, es la misma estructura la que falla. Por desgracia a veces estas protestas se llenan de ruido, suceden cosas oscuras.

--Dice en Twitter: “Quienes ejerzan la política deben hacerlo desde el amor y no desde el ego y/o el afán de adquirir poder por encima de los intereses del pueblo”. ¿Es un mensaje a su presidente, el conservador Iván Duque?

--No iba contra nadie en particular, me refiero a la gente que legisla, que vive en otra realidad muy diferente a lo que está pasando en la calle. Lo que pide el pueblo en Chile, en Nicaragua, en todas partes, es que alguien desde el poder le escuche de una vez por todas. El sistema como está ahora mismo no funciona, hay que cambiar las cosas. Colombia ha pasado en unos pocos años de ser la historia bonita en un mundo convulso gracias al proceso de paz a sufrir los asesinatos selectivos de líderes sociales y el regreso de la inseguridad en amplias zonas rurales.

--Cree que en Colombia pasará lo mismo que en otros países vecinos, si las protestas serán masivas y se mantendrán en el tiempo. Le prometo que después de eso hablamos de su nuevo disco.

--De acuerdo, gracias, hermano. Han pasado muchos eventos desafortunados estos últimos años en Colombia, entre ellos el asesinato de indígenas y los niños que murieron por un bombardeo del Ejército. La educación no termina de cuajar, la corrupción es frustrante... Las redes sociales afectan a nuestro imaginario, la información hoy se transmite más rápido. Lo que hemos visto en la región motiva a que Colombia se manifieste. Yo soy optimista, hay cosas que han mejorado, las nuevas generaciones van a cambiar el país.

--El título del álbum, ¿es una reivindicación de su carrera en plena madurez?

--Representa la esperanza, las ganas de vivir. Es una celebración del folclor, de los ritmos autóctonos que me han inspirado. He trabajado con nuevos talentos colombianos como el cantante Lalo Ebratt y el rapero Crudo Means Raw para ofrecer un punto de vista actual. Junto a sonidos tradicionales como la cumbia, la guasca y el vallenato hay también rock, electrónica y hip hop.

--Incluso hace un guiño al reguetón al aliarse con la estrella de su país Sebastián Yatra.

--Yo no quiero estigmatizar ningún género musical, todos aportan algo y el reguetón ha servido para dar más visibilidad a la música latina en el mundo. Sebastián Yatra es un tipazo, para él hacer esta música es algo natural, igual que mis hijos él creció bailando reguetón.

--En los Grammy Latinos usted compartió protagonismo con la chilena Mon Laferte, que aprovechó la gala para criticar al gobierno de su país y apoyar las protestas. ¿Tiene pensado usar su altavoz para denunciar los problemas de Colombia?

--Mon Laferte es una mujer tremenda, admiro su poder de liderazgo y compromiso. Acerca de su pregunta, uno debe hacer canciones políticas cuando le salga de una forma natural. Yo he hecho varias durante mi carrera, algunas siguen teniendo sentido.

--Hablando de canciones políticas, el partido español Vox utilizó en campaña su éxito ‘A Dios le pido’ con una versión que decía ‘A vox le pido’.

--Me pareció terrible, son cosas que uno a veces no puede controlar. Cuando escuché la letra pensé que era una ofensa, una falta de respeto. Ya está en manos de mis abogados, la música no deber ser usada como un arma política.

-- ¿Qué es lo peor de la fama?

--Lo difícil que ha sido estar lejos de mi familia, los viajes y los conciertos me han privado de mucho tiempo junto a mis hijos y mi esposa. Eso es algo que hoy me duele en el alma.