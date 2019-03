Juanes se declara indignado por el uso de A Dios le pido en EspaÃ±a y amenaza con demandar

Juanes se declara indignado por el uso de A Dios le pido en España y amenaza con demandar

El cantautor colombiano se molesta con el partido Vox por usar y manipular la letra de su canción

31/03/2019 | 12:16 AM

El artista colombiano Juanes declaró que sentía una “enorme tristeza e indignación” por la decisión del partido político español Vox de usar y manipular la letra de su canción “A Dios le pido” con intenciones proselitistas y sin autorización.

“Pido a todas las personas involucradas dejen de difundir el video y respetan la creación artística original, que como saben está protegida por las leyes de propiedad intelectual a nivel mundial”, indicó el artista.

“Me reservo ejercer todos los derechos que las leyes me otorgan para que se respeta la integridad de mi canción”.

La queja y amenaza del cantautor se produce a raíz de esta versión de su éxito de 2002, que ha sido transformado en un tema de apoyo al partido político español Vox, que representa a la extrema derecha.

El tema fue presentado como hecho por una militante no identificada y los propios dirigentes de Vox estaban pidiendo ayuda para identificarla. A pesar del disgusto del compositor e intérprete, el tuit sigue en la cuenta de Vox.

Esta no es la primera vez que un partido usa una canción pop con fines políticos para disgusto de sus creadores. Cantantes como Rihanna y Axl Rose, entre muchos otros, le han pedido al presidente Donald Trump que no use sus temas durante sus eventos.

En junio de 2017, Erika Ender, Luis Fonsi y Daddy Yankee rechazaron rotundamente el uso de su éxito “Despacito” por parte del régimen de Nicolás Maduro.