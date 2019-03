Juany ArÃ¡mburo ZatarÃ¡in: Su primer Carnaval despuÃ©s de 50 aÃ±os

Carnaval Mazatlán 2019

Juany Arámburo Zataráin: Su primer Carnaval después de 50 años

La Reina de los Juegos Florales de 1969 será homenajeada hoy

Marisela González

MAZATLÁN.- Hace 50 años, Juany Arámburo Zataráin fue coronada como Reina de los Juegos Florales, y medio siglo después volverá a vivir la máxima fiesta del puerto, en el homenaje que recibirá hoy como soberana de la fiesta culta de 1969.

El desaparecido Cine Zaragoza albergó la coronación de la mazatleca, oriunda de El Quelite, que pese a su timidez logró la corona, y hoy comparte algunos de sus invaluables recuerdos de esta experiencia, que marcó su juventud y le hace recordar bellas anécdotas.

“Estoy emocionada por vivir de nuevo esta experiencia y muy agradecida con Dios de tener salud y estar aquí; cuando cumplí los 25 años no pude asistir, yo ya estaba casada, vivía en Tampico, y la verdad no me fijé en las fechas y programamos un viaje familiar a Europa que no pudimos cancelar, es por eso que hoy, después de 50 años de nuevo estoy en esta fiesta tan bonita”, expresa.

“En estos años, he venido a Mazatlán a visitar a mi familia, pero no me había tocado Carnaval, y después de tantos años volveré a estar aquí, ahora acompañada de mi esposo, mis hijos, nietos, mis hermanos y toda mi familia”, dice.

Ser parte de la fiesta del pueblo es lo más bonito que le pasó en su juventud, por lo que agradece a los que en esa época la apoyaron de manera incondicional, sus padres, Rodolfo Arámburo y Reyna de Arámburo, quienes ya fallecieron.

“El Carnaval es la fiesta muy bonita para todo el pueblo mazatleco y es un honor participar en ella; eso fue gracias a mis padres, que me dieron la oportunidad de participar, estuve ahí y hoy recordaré todo lo vivido en mi juventud”, comparte.

“Recuerdo que fueron a visitarnos el señor Héctor Díaz y el arquitecto Pruneda, quienes hablaron con ellos y les pidieron que me dejarán participar; los más emocionados fueron mis hermanos, José Luis, Rodolfo y Modesto, y eso fue lo que me animó, porque yo era un poco tímida”, dice.

Pese a que emigró del puerto hace ya algunos años, al contraer matrimonio con el Capitán Carlos Remes y que actualmente radica en Tampico, Tamaulipas, su historia en las páginas de Carnaval de Mazatlán todavía no culminan.

“En esa época yo trabajaba en Bancomer y todos mis compañeros, cuando se enteraron, me apoyaron, eso me dio más seguridad; el mismo gerente, don Guillermo Coppel, me animó a participar”.

“Estuvo alrededor de dos años como embajadora de Mazatlán, ya después conocí a mi esposo y por cuestiones de su trabajo nos fuimos a radicar a Tampico”.

Emocionada, la egresada del Colegio Remington como contadora privada, recuerda el espectáculo de su coronación.

“La coronación fue hermosa, las personas que asistieron iban muy bien vestidas, muy elegantes y el atractivo fue el show de la soprano Ernestina Garfias, que era muy famosa a nivel internacional en esa época y fue laureado con el Premio Mazatlán de Literatura, el escritor Fernando Benítez, por el libro Los indios de México”, recuerda.

Este 2019, Juany, además de recibir un galardón en la ceremonia de coronación de Yamilé Zataráin, que hoy se efectuará en el Estadio Teodoro Mariscal, participará en el tradicional desfile del domingo, en el cual irá acompañada, en el carro alegórico, por sus nietas, Ana Paola y Ana Sofía Cantanilla Remes, y María Andrea Lozano Remes.