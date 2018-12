Jubilado del Sindicato de la Comuna de Escuinapa denuncia retenciÃ³n de sus pagos

Jubilado del Sindicato de la Comuna de Escuinapa denuncia retención de sus pagos

Lázaro Isaías Hernández comentó que la Comuna no le ha explicado claramente el porqué dejó de recibir sus pagos de jubilación y hasta el aguinaldo

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Sin explicaciones claras de la Comuna, Lázaro Isaías Hernández López dejó de recibir el salario que percibía como jubilado del Sindicato del Ayuntamiento, lo cual supuestamente fue solicitud por parte del Sindicato, según dijo el Alcalde de este municipio.

“Se me dejó de pagar desde la segunda quincena de noviembre, he ido con el Oficial Mayor Alberto Rodríguez Guzmán sólo dice que es una orden, no percibí tampoco mi aguinaldo, espero no sea una revancha política”, dijo Hernández López.

Indicó que es el único trabajador jubilado con ese problema, por lo que considera que se trata de un problema político, en lo que se están afectando sus derechos constitucionales.

Pues aunque exista un documento del Sindicato del Ayuntamiento donde se determine suspender los pagos, el salario como jubilado lo entrega la parte patronal y es un derecho ya ganado, explicó.

Precisó que ya ha acudido ante el Oficial Mayor Alberto Rodríguez Guzmán, ante la Tesorera Iliana Barrón Aguilar, quien desconocía el caso y ha presentado un escrito a la Sindica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez, pues se están vulnerando sus derechos.

Ha solicitado dijo, audiencias con el Alcalde Emmett Soto Grave, quien al parecer no lo ha querido recibir, pero sí mantiene una cercanía con el Secretario General del Sindicato del Ayuntamiento Jaime Arturo Lizárraga Rojas.

Hernández López no descartó interponer denuncias civiles por la retención de su salario y acudir también ante derechos humanos, si se mantiene esta situación y no le dan una respuesta.

Fue orden del sindicato: Alcalde

El Alcalde Emmett Soto Grave indicó que la retención de salarios a Lázaro Isaías Hernández López se da por decisión del Sindicato del Ayuntamiento que preside como Secretario General Jaime Lizárraga Rojas.

“Se envío un escrito, se le aplicaron los estatutos sindicales(a Lázaro Isaías Hernández López) y está esa solicitud de retención, está expulsado del Sindicato”, dijo el Alcalde.

Indicó que el documento se entregó a Oficialía Mayor quien ejecutó esa orden y están investigando cómo está la situación, negó que se trate de una revancha política.

- ¿Presidente pero sí ya existe un derecho ganado como jubilado y es la parte patronal quien paga, lo del Sindicato del Ayuntamiento es otro asunto o no?, se le preguntó.

El edil respondió que no existe un laudo para la jubilación del trabajador, aunque éste ya haya percibido un salario como jubilado por eso lo pararon.

Negó que esté del lado del Sindicato del Ayuntamiento o interviniendo en el conflicto interno para favorecer a nadie, así como negó la existencia de listas para correr a sindicalizados y luego reinstalarlos, “esta reinstalación fue parte de la reingeniería”, indicó.

Manifestó además que solo existe un Sindicato del Ayuntamiento y en el caso del otro Sindicato “Francisco Aguilar López”, no se tiene contemplado, al recordarle que en campaña se reunió con ellos, respondió que no hizo compromisos con nadie.

“Me reuní con muchos (sindicatos) pero no hice compromiso con nadie”, puntualizó.