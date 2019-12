Jubilados del Ayuntamiento de Guasave no han recibido el aguinaldo y estÃ¡n desesperados

Jubilados del Ayuntamiento de Guasave no han recibido el aguinaldo y están desesperados

A casi una semana de qué se venció el plazo para cumplir con esa prestación, no les han depositado de Tesorería

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El desespero ya cunde entre los trabajadores jubilados y pensionados del ayuntamiento de Guasave, debido a que no les han pagado todavía el aguinaldo.

Un grupo de aproximadamente 30 afectados madrugaron este jueves para hacer presencia frente a las instalaciones del Palacio Municipal en espera de que alguna autoridad les informara la situación, sin embargo, nadie salió a escucharlos.

Daniel Armenta, dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Guasave, comentó que le pasaron la información de que en el transcurso del día les depositaran la prestación.

“Hoy en el transcurso del día nos van a pagar y vamos a confiar porque mientras no esté la Presidenta no podemos hacer nada y vamos a esperar en el transcurso del día para que no haya pretextos de que no hay bancos funcionando”, manifestó.

El dirigente de los jubilados y pensionados manifestó que en caso de que no les depositen en el transcurso del día para mañana viernes se estarán plantando para manifestarse.