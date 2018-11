Juego de Tronos estrenarÃ¡ temporada final en abril de 2019

Juego de Tronos estrenará temporada final en abril de 2019

Noroeste / Redacción

13/11/2018 | 10:42 AM

"Cada batalla. Cada traición. Cada riesgo Cada pelea. Cada sacrificio. Cada muerte. Todo #PorElTrono" es el corto y contundente mensaje con el que los realizadores de Juego de Tronos informan que la última temporada se estrenará en abril de 2019 por HBO.

Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey y Peter Dinklage son algunos de los protagonistas de una serie que emitió el último capítulo de su séptima temporada el 27 de agosto de 2017, publicó elespectador.com.

Sobre la octava y última temporada de Juego de Tronos se ha dicho mucho: que se destruirá Desembarco del Rey, que resurgirá una de las casas más odiadas o que volverán dos traidores.

Sin embargo, la actriz Emilia Clarke dijo al diario The Telegraph que "ninguno de los actores sabemos cuál es el final real. Si hay alguna filtración de algún tipo, no lo crean porque probablemente no sea cierta".

Por su parte, Ben Crompton, quien da vida a Eddison Tollett, aseguró en una entrevista a Chronicle Live que el final de la serie no decepcionará a los fans.

"Sólo les puedo decir que la octava temporada es brillante. Sinceramente, hay un par de cosas que no se parecen a nada que se haya visto en televisión".

Juego de Tronos cuenta la historia de familias nobles luchando por el control del Trono de Hierro al mismo tiempo que se mantienen alerta ante una invasión de muertos vivientes, los caminantes blancos, desde el norte.

Esta serie tiene más premios Emmy que cualquier otro show en la historia (47 estatuillas) y se transmite en 170 países, con ratings récords en todo el mundo.

En Estados Unidos tiene una audiencia que supera los 20 millones por episodio.

Aunque la octava temporada es la última de Juego de Tronos, HBO ha dicho que están trabajando en cuatro “spin offs” diferentes para seguir con esta historia de fantasía.

Casey Bloys le ha explicado a los fans que estas producciones solo podrán salir al público por lo menos un año después del final de la serie y que David Benioff y D.B. Weiss, los escritores del programa de televisión, no participarán de estas series derivadas.