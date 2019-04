Juego de Tronos lanzÃ³ su disco de mÃºsica oficial: For the Throne

Juego de Tronos lanzó su disco de música oficial: For the Throne

El Trono de Hierro es abordado desde múltiples estilos musicales con el nuevo disco lanzado el viernes

Noroeste / Redacción

HBO no solo lanzó este mes la temporada final del mega éxito "Juego de Tronos", también trabajó una alianza con la discográfica Columbia para desarrollar un disco de canciones inspiradas en la historia. Está disponible en Spotify y otras plataformas.

Con el nombre de "For the Throne", el disco incluye colaboraciones de múltiples artistas, entre ellos SZA, Mumford & Sons, Chloe x Halle, Maren Morris, The National; etc.

Entre las canciones disponibles en el disco hay una en español, con las voces de la española Rosalía y el peruano A. Chal, citó elcomercio.pe.

También destaca el tema "Power is Power", interpretado por SZA, Travis Scott y The Weeknd; que incluye referencias a frases de la serie. Su título, por ejemplo, proviene de un diálogo entre Cersei Lannister (Lena Headey) y Petyr Baelish (Aidan Gillen).

Las letras del tema, además, dicen así: "A knife in my heart couldn't slow me down", que significa "un cuchillo en mi corazón no pudo detenerme"; que a su vez es una referencia a la muerte y posterior resurrección de Jon Snow (Kit Harington).

El disco llega un par de días antes de la esperada Batalla de Winterfell, donde se aprecia cómo la alianza Stark-Targaryen se enfrenta al ejército del Rey de la noche, que ha sido descrita por miembros de la producción como la secuencia bélica más extensa en la historia del cine y la TV.

ESCUCHA EL DISCO COMPLETO

Puedes escuchar el disco completo en Spotify, Apple Music y otras plataformas de streaming. También puedes comprarlo por Amazon.com.